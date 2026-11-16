Συνάντηση Μητσοτάκη με δημάρχους για συντελεστές δόμησης: Οι αντιδράσεις και η κυβερνητική απάντηση

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει συνάντηση με έξι δημάρχους του Βορείου Τομέα Αττικής που αντιδρούν στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή λόγω αλλαγής του πολεοδομικού χαρακτήρα των περιοχών τους.

Οι αντιδράσεις των δημάρχων προκαλούν εσωκομματική αναστάτωση, καθώς επηρεάζουν και βουλευτές που ανησυχούν για την εκλογική τους βάση.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση δεν είναι οριστικό και αποκλείει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης μεταξύ δήμων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η μελέτη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και θα διορθωθούν τυχόν ατέλειες, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των δημάρχων.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Φιλοθέης–Ψυχικού, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας, Παπάγου–Χολαργού και Λυκόβρυσης–Πεύκης. Snapshot powered by AI

Κρίσιμη συνάντηση έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έξι δημάρχους του Βορείου Τομέα Αττικής, που αντιδρούν για τους νέους συντελεστές δόμησης.

Οι έξι δήμαρχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις προβλέψεις που θεωρούν ότι αλλοιώνουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα των περιοχών τους. Η κοινή τους στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη διαμαρτυρία, αλλά για μια συντονισμένη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση, όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb.

Με άλλα λόγια, το αυτοδιοικητικό αντάρτικο έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά εσωκομματικής δοκιμασίας.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Η αναστάτωση δεν αφορά μόνο τους δημάρχους, αλλά και βουλευτές που εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και γνωρίζουν ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην εκλογική τους βάση. Κανείς δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τοπικές κοινωνίες που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους δεν λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική κυβέρνηση.

Τι λέει η κυβέρνηση

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε πως η λύση που προωθεί η κυβέρνηση είναι «τεχνική και νομική». Ωστόσο υποστήριξε πως το «το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, όπως λέει και η λέξη, δεν είναι οριστικό». Επίσης έσπευσε να διευκρινίσει ότι «αποκλείεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν Δήμο σε άλλον».

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι «η μεταφορά συντελεστής δόμησης είναι πολεοδομικό εργαλείο. Έχουν δίκιο να φωνάζουν με την έννοια ότι οι δήμαρχοι οφείλουν να προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών τους. Εμείς θέλουμε να δομηθούν λιγότερα οικόπεδα».

Ερωτηθείς για την αιτία των αντιδράσεων ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε «μπορεί στις μελέτες που έγιναν, η αποτύπωση των στοιχείων των παιδικών χαρών ή των δημόσιων χώρων να χρειάζεται βελτίωση». «Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο αλλά επειδή υπάρχει μια εμπειρία πως ό,τι μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση είναι και το τελικό, δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα. Η μελέτη πρέπει να διορθωθεί και να είναι ακριβής γι' αυτό μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Η μελέτη σαν θεσμός δεν μπορεί να είναι λάθος, αν αποτυπώσει μια πλατεία σε λάθος σημείο πρέπει να διορθωθεί».

Στο πλαίσιο αυτό διαβεβαίωσε ότι «θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των δημάρχων».

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό θα συμμετάσχουν οι εξής δήμαρχοι:

Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς,

Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης–Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος,

Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος,

Συμεών Ρούσσος, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης,

Παναγιώτης Μανούρης, Παπάγου–Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος

Ηλίας Αποστολόπουλος Λυκόβρυσης–Πεύκης Μάριος Ψυχάλης

Μάριος Ψυχάλης Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας

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