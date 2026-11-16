Washington Post: Ο Τραμπ κατείχε μετοχές στη Nvidia αξίας έως και 62 εκατ. δολαρίων

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνησή του λάμβανε αποφάσεις που επηρέαζαν άμεσα την πορεία της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η έγκριση εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα

Μίλτος Τσεκούρας

Washington Post: Ο Τραμπ κατείχε μετοχές στη Nvidia αξίας έως και 62 εκατ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο έχοντας στο πλευρό του τον μέχρι πρότινος CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατείχε μετοχές της Nvidia αξίας έως 62 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Αυγούστου 2026, ενώ η κυβέρνησή του λάμβανε αποφάσεις που επηρέαζαν την εταιρεία.
  • Ο Τραμπ πραγματοποίησε αγορές μετοχών της Nvidia πριν από κυβερνητικές αποφάσεις που χαλάρωναν περιορισμούς εξαγωγών μικροτσίπ προς την Κίνα.
  • Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιτρέψει στην Nvidia εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα προκάλεσε αντιδράσεις λόγω ανησυχιών για εθνική ασφάλεια και πιθανή παράκαμψη περιορισμών μέσω της εταιρείας Megaspeed.
  • Υπήρξε εσωτερική αντιπαράθεση στην αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τη διαχείριση των περιορισμών εξαγωγών και τις καθυστερήσεις στην επιβολή μέτρων κατά της Megaspeed.
  • Η Nvidia έκανε δωρεά 25 εκατομμυρίων δολαρίων για έργο στον Λευκό Οίκο μήνες μετά την άρση περιορισμών, προκαλώντας ερωτήματα για τη σχέση επιχειρηματικών συμφερόντων και κυβερνητικών αποφάσεων.
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Ένα νέο ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τον Ντόναλντ Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα της Washington Post, αποκαλύπτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν να διαθέτει μετοχές της Nvidia αξίας από 13 έως 62 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Αυγούστου 2026.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνησή του λάμβανε αποφάσεις που επηρέαζαν άμεσα την πορεία της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η έγκριση εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των στενών σχέσεων που είχε αναπτύξει ο Τραμπ με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και των ερωτημάτων που έχουν προκύψει για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Εμπορίου διαχειρίστηκε τις καταγγελίες σχετικά με πιθανή διοχέτευση αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Washington Post, η αξία των μετοχών Nvidia που εμφανίζονται στις οικονομικές γνωστοποιήσεις του Τραμπ αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σχέση με το τέλος του 2024, όταν το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο αποτιμούνταν μεταξύ 615.000 και 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τις συναλλαγές έως το τέλος Αυγούστου και δεν περιλαμβάνουν τους δύο τελευταίους μήνες, λόγω της καθυστέρησης με την οποία δημοσιοποιούνται οι σχετικές δηλώσεις.

Επιπλέον, η άνοδος της μετοχής της Nvidia στο συγκεκριμένο διάστημα ενδέχεται να έχει αυξήσει περαιτέρω την αξία των συμμετοχών του.

Η θέση του Λευκού Οίκου και οι συναλλαγές του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί να αποχωριστεί τις μετοχές του, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι επενδύσεις του σε εταιρείες οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από κυβερνητικές αποφάσεις.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το χαρτοφυλάκιό του διαχειρίζονται ανεξάρτητοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις χωρίς δική του παρέμβαση. Σύμφωνα με την ίδια εξήγηση, οι διαχειριστές ακολουθούν ευρείς χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο Schwab 1000, στους οποίους η Nvidia συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών.

Σε απάντηση προς την Washington Post, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ινγκλ ανέφερε: «Ο πρόεδρος δεν επιλέγει ούτε πραγματοποιεί συναλλαγές σε μεμονωμένες μετοχές. Το χαρτοφυλάκιό του διαχειρίζονται ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί διαχειριστές».

Ωστόσο, τα στοιχεία των οικονομικών δηλώσεων δείχνουν ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε και συγκεκριμένες συναλλαγές στην Nvidia. Τον Ιανουάριο αγόρασε μετοχές αξίας έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων, λίγες ημέρες πριν το υπουργείο Εμπορίου επισημοποιήσει τη χαλάρωση των περιορισμών που επηρέαζαν την εταιρεία. Το θέμα είχε θέσει τον Ιούνιο η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ζητώντας από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να εξετάσει εάν θα έπρεπε να διερευνηθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Reuters τον Οκτώβριο, ο Τραμπ αγόρασε τον Αύγουστο μετοχές της Nvidia αξίας έως 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ πούλησε μετοχές αξίας έως ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς και η υπόθεση Megaspeed

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφαση του Τραμπ, τον Δεκέμβριο, να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει στην Κίνα τους προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης H200, υπό την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις θα αφορούν εγκεκριμένους πελάτες και ότι το αμερικανικό Δημόσιο θα εισπράττει το 25% των σχετικών εσόδων.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας και τον κίνδυνο ενίσχυσης των κινεζικών στρατιωτικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές διερευνούσαν την υπόθεση της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη της Nvidia, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο υποψιών ότι ενδέχεται να διοχέτευε αμερικανικά μικροτσίπ στην κινεζική αγορά κατά παράβαση των περιορισμών εξαγωγών.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με στέλεχος της Megaspeed, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Χουάνγκ αναγνώρισε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την εργαζόμενη και παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την περασμένη εβδομάδα.

Η Nvidia, από την πλευρά της, έχει υποστηρίξει ότι οι καταγγελίες περί εκτροπής μικροτσίπ μέσω της Megaspeed είχαν διερευνηθεί και διαψευστεί ήδη από πέρυσι.

Η σύγκρουση Μπέσεντ – Λάτνικ για τους ελέγχους στις εξαγωγές

Το ζήτημα έχει προκαλέσει και εσωτερική αντιπαράθεση στην αμερικανική κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άσκησε δημόσια κριτική στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο του δεν προχώρησε εγκαίρως στην επιβολή περιορισμών στη Megaspeed, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει εδώ και μήνες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

«Το υπουργείο Εμπορίου έχει την αρμοδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς του Λάτνικ.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε στην Washington Post, ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον υπουργό Εμπορίου τρεις φορές να προχωρήσει σε περιορισμούς στις εξαγωγές των ισχυρότερων μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα, με πιο πρόσφατη παρέμβαση στις αρχές Νοεμβρίου. Ο Λάτνικ φέρεται να αντιτάχθηκε, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο.

Άλλη πηγή που γνωρίζει τις θέσεις του υπουργού ανέφερε ότι ο Λάτνικ υποστήριζε πως η διατήρηση της εξάρτησης της Κίνας από την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος των ΗΠΑ.

Στο μικροσκόπιο και οι οικονομικές σχέσεις του Λάτνικ

Ερωτήματα έχουν προκύψει και για τις οικονομικές διασυνδέσεις του Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος πριν αναλάβει το υπουργείο Εμπορίου ήταν επικεφαλής της χρηματοοικονομικής εταιρείας Cantor Fitzgerald. Την εταιρεία διοικούν πλέον οι γιοι του, ενώ οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν συνεργασίες με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, μεταξύ αυτών βρίσκεται η Bitdeer, η οποία κατασκευάζει κέντρο δεδομένων στη Μαλαισία και εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, πελάτες στην κινεζική αγορά. Η Cantor διατηρεί συμμετοχή στην Bitdeer μέσω της επένδυσής της στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether.

Ο Λάτνικ δεν εμφανίζεται να κατέχει απευθείας μετοχές της Nvidia στις υποχρεωτικές οικονομικές δηλώσεις του. Ωστόσο, η Cantor Fitzgerald κατέγραψε περίπου 1,8 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας στα στοιχεία που υπέβαλε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Αύγουστο, αξίας περίπου 362 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μετοχών συνδέεται με συναλλαγές για λογαριασμό πελατών και όχι με άμεσες επενδύσεις της ίδιας στην Nvidia. Ειδικότερα, πρόκειται για συμβόλαια ανταλλαγής (swaps), μέσω των οποίων επενδυτές μπορούν να αποκτούν έκθεση στην πορεία μιας μετοχής χωρίς να την αγοράζουν απευθείας.

Πριν από την επικύρωση του διορισμού του στο υπουργείο Εμπορίου, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Λάτνικ είχε δεσμευτεί, στο πλαίσιο συμφωνίας δεοντολογίας, να αποχωρήσει από την Cantor Fitzgerald και να απέχει από κυβερνητικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά της συμφέροντα μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι οικονομικές δηλώσεις του για το 2025 καταγράφουν, πάντως, διανομές κερδών από την εταιρεία ύψους περίπου 192 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δωρεά 25 εκατομμυρίων δολαρίων στον Λευκό Οίκο

Στην υπόθεση προστίθεται και η δωρεά της Nvidia, ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων, για το έργο κατασκευής της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την Washington Post, η εταιρεία είχε ζητήσει να παραμείνει ανώνυμη, ενώ η δωρεά πραγματοποιήθηκε μήνες μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει την πώληση μικροτσίπ στην Κίνα.

Εκπρόσωπος της Nvidia υποστήριξε ότι η οικονομική συνεισφορά δεν συνδέεται με επιχειρηματικά συμφέροντα ή κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές και οργανώσεις που παρακολουθούν ζητήματα κυβερνητικής δεοντολογίας. Στις 12 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί Ρον Γουάιντεν και Ρίτσαρντ Νιλ απέστειλαν επιστολή στον Λάτνικ, ζητώντας τη διατήρηση όλων των εγγράφων και των επικοινωνιών που σχετίζονται με τις εγκρίσεις εξαγωγών μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα.

Παράλληλα, έχουν ζητηθεί εξηγήσεις για τις διαδικασίες ελέγχου των κινεζικών εταιρειών που έλαβαν άδειες αγοράς προηγμένων επεξεργαστών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως έχει παραβιαστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, άλλωστε, εξαιρείται από τη συγκεκριμένη ποινική διάταξη, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εμπορίου.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο εάν υπήρξε παράνομη συναλλαγή. Αφορά κυρίως το κατά πόσο οι οικονομικές συμμετοχές κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων και οι σχέσεις τους με ισχυρές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για την ανεξαρτησία των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και εθνικής ασφάλειας.

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