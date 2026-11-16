«Βάφτηκε» κόκκινη η Νήσος των Χριστουγέννων - Η εντυπωσιακή μετανάστευση εκατομμυρίων καβουριών

Snapshot Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια στο Χριστουγεννιάτικο Νη της Αυστραλίας μεταναστεύουν ετησίως από τα τροπικά δάση προς τη θάλασσα για αναπαραγωγή.

Η μετανάστευση ξεκινά μετά τις βροχοπτώσεις της υγρής περιόδου και συγχρονίζεται με τις φάσεις της Σελήνης, ώστε τα θηλυκά να απελευθερώσουν τα αυγά τους κατά την υποχώρηση της παλίρροιας.

Οι τοπικές Αρχές κλείνουν δρόμους και δημιουργούν ειδικές γέφυρες για την ασφαλή διέλευση των καβουριών κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.

Μετά την απελευθέρωση των αυγών, οι προνύμφες παραμένουν στη θάλασσα και τα νεαρά καβούρια επιστρέφουν μαζικά στο δάσος, ολοκληρώνοντας τον αναπαραγωγικό κύκλο.

Η μετανάστευση των κόκκινων καβουριών αποτελεί σημαντικό φυσικό φαινόμενο και παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του τροπικού οικοσυστήματος του νησιού. Snapshot powered by AI

Ένα απέραντο κόκκινο ποτάμι μοιάζει να διασχίζει τους δρόμους, τα μονοπάτια και τα τροπικά δάση στο Χριστουγεννιάτικο Νησί της Αυστραλίας. Μόνο που δεν πρόκειται για νερό, αλλά για δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια, τα οποία ξεκίνησαν τη μεγάλη ετήσια μετανάστευσή τους προς τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο βρίσκεται ξανά σε εξέλιξη, μεταμορφώνοντας ολόκληρες περιοχές του νησιού σε ένα κινούμενο κόκκινο χαλί, καθώς τα μικρά καρκινοειδή ακολουθούν μια διαδρομή που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έναν και μοναδικό σκοπό: την αναπαραγωγή τους.

Σύμφωνα με το Associated Press, που μετέδωσε εικόνες από το φαινόμενο τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η μαζική μετακίνηση ξεκίνησε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις της υγρής περιόδου, οι οποίες δίνουν το φυσικό σήμα στα καβούρια να εγκαταλείψουν τις φωλιές τους και να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα.

Tens of millions of red crabs have started their annual migration on Australia's Christmas Island. The crabs migrate from the forests to the seas when major wet season rainfalls start each year to breed on the coast. https://t.co/aIgqls3oOF — ABC News (@ABC) November 16, 2026

Η βροχή δίνει το σύνθημα για τη μεγάλη μετανάστευση

Τα κόκκινα καβούρια του Χριστουγεννιάτικου Νησιού (Gecarcoidea natalis) περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα τροπικά δάση, όπου βρίσκουν καταφύγιο σε λαγούμια και σχισμές βράχων.

Με την έναρξη της υγρής περιόδου, συνήθως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, εκατομμύρια από αυτά εγκαταλείπουν σχεδόν ταυτόχρονα τις κρυψώνες τους και ξεκινούν την πορεία προς τις ακτές.

Η μετανάστευση εξαρτάται τόσο από τις βροχοπτώσεις όσο και από τις φάσεις της Σελήνης. Τα καβούρια συγχρονίζουν το ταξίδι τους έτσι ώστε τα θηλυκά να απελευθερώσουν τα αυγά τους στη θάλασσα κατά την υποχώρηση της παλίρροιας, πριν από την αυγή, στο τελευταίο τέταρτο της Σελήνης.

In this image supplied by Parks Australia, red crabs cross a road during their annual migration on Christmas Island, Australia in October 2025. (Parks Australia via AP) Parks Australia

Τα αρσενικά προηγούνται, φτάνοντας πρώτα στην ακτή, όπου δημιουργούν λαγούμια. Στη συνέχεια καταφθάνουν τα θηλυκά και πραγματοποιείται το ζευγάρωμα.

Μετά την αναπαραγωγή, τα αρσενικά επιστρέφουν στα δάση, ενώ τα θηλυκά παραμένουν στην παράκτια περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των αυγών τους.

Κάθε θηλυκό μπορεί να παράγει έως και 100.000 αυγά, τα οποία απελευθερώνει στη θάλασσα περίπου δύο εβδομάδες μετά το ζευγάρωμα.

RED CRABS SWARM Christmas Island in annual migration Tens of millions left the forests for the coast as wet-season rains began, heading to the sea to breed https://t.co/s39v9LJUj3 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 16, 2026

Δρόμοι κλείνουν για να περάσουν τα καβούρια

Η μαζική μετακίνηση δημιουργεί ένα ασυνήθιστο σκηνικό για τους κατοίκους του νησιού, καθώς εκατομμύρια καβούρια διασχίζουν δρόμους, αυλές και δημόσιους χώρους, πολλές φορές καλύπτοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την επιφάνειά τους.

Για την προστασία τους, οι τοπικές Αρχές και οι υπεύθυνοι του Εθνικού Πάρκου εφαρμόζουν ειδικά μέτρα, με προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας και ειδικές κατασκευές που επιτρέπουν στα ζώα να περνούν με ασφάλεια.

Μάλιστα, στο νησί έχουν δημιουργηθεί ειδικές γέφυρες και περάσματα αποκλειστικά για τα καβούρια, ώστε να μπορούν να διασχίζουν πολυσύχναστους δρόμους χωρίς να κινδυνεύουν από τα διερχόμενα οχήματα.

Στις 16 Νοεμβρίου 2026, η επίσημη ενημέρωση του Εθνικού Πάρκου ανέφερε ότι ορισμένοι δρόμοι, όπως η Murray Road και η Northwest Point Road, παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας της μετανάστευσης, ενώ σε άλλα σημεία είχαν επιβληθεί περιορισμοί συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ένα φυσικό φαινόμενο που είχε εντυπωσιάσει ακόμη και τον Ντέιβιντ Ατένμπορο

Η μετανάστευση των κόκκινων καβουριών θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα θεάματα της άγριας φύσης παγκοσμίως.

Ο διάσημος Βρετανός φυσιοδίφης και δημιουργός ντοκιμαντέρ, Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, έχει χαρακτηρίσει την παρακολούθηση του φαινομένου ως μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της τηλεοπτικής του καριέρας.

Το Χριστουγεννιάτικο Νησί, που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί εξωτερική επικράτεια της Αυστραλίας, φιλοξενεί έναν τεράστιο πληθυσμό κόκκινων χερσαίων καβουριών.

Πέρα από τη θεαματική τους μετανάστευση, τα ζώα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του τροπικού οικοσυστήματος. Τρέφονται κυρίως με πεσμένα φύλλα, φρούτα και άλλα φυτικά υπολείμματα, συμβάλλοντας στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και στη διαμόρφωση του εδάφους των δασών.

Το ταξίδι των μικρών καβουριών πίσω στο δάσος

Η ολοκλήρωση της αναπαραγωγής δεν σημαίνει και το τέλος του εντυπωσιακού φαινομένου.

Αφού τα θηλυκά απελευθερώσουν τα αυγά τους στο νερό, οι προνύμφες παραμένουν στη θάλασσα για αρκετές εβδομάδες, περνώντας από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Όσα καταφέρουν να επιβιώσουν επιστρέφουν στην ακτή ως μικροσκοπικά καβούρια, με μέγεθος περίπου πέντε χιλιοστών, και ξεκινούν τη δική τους μαζική πορεία προς το εσωτερικό του νησιού.

Η επιστροφή τους μπορεί να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό θέαμα, καθώς αναρίθμητα μικρά καβούρια καλύπτουν τις παραλίες και τους δρόμους, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στα δάση.

Ωστόσο, το ταξίδι είναι γεμάτο κινδύνους. Μεγάλο μέρος των προνυμφών γίνεται τροφή για ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, ενώ οι πιθανότητες επιβίωσης ποικίλλουν σημαντικά από χρονιά σε χρονιά.

Για το Χριστουγεννιάτικο Νησί, η ετήσια αυτή μετανάστευση αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι ένας ζωτικός κύκλος της φύσης, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και υπενθυμίζει την αξιοθαύμαστη ικανότητα των ζώων να συγχρονίζουν τη ζωή τους με τις βροχές, τις παλίρροιες και τις φάσεις της Σελήνης.

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