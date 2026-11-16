«Ασημένιος» στα 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn ο Νικόλας Παπαδημητρίου

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Νικόλας Παπαδημητρίου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn, στο πλαίσιο του αγωνιστικού διημέρου του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Για τον Allwyn Champ και πρωταθλητή του Μοντέρνου Πεντάθλου, κάθε αγώνας είναι μία ακόμη ευκαιρία να ξεπεράσει τα όριά του, να ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά και να αποδείξει ότι με επιμονή και προσήλωση κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

Στο πλευρό του Νικόλα Παπαδημητρίου βρίσκεται σταθερά η Allwyn, στηρίζοντας την προσπάθειά του και δίνοντάς του ώθηση να συνεχίσει να εξελίσσεται, να ονειρεύεται και να διεκδικεί νέες επιτυχίες.