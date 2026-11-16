Γιατί η γενιά Χ είναι λιγότερο υγιής από τους baby boomers;

Snapshot Η γενιά Χ παρουσιάζει χειρότερη σωματική και ψυχική υγεία σε σύγκριση με τους baby boomers, με λιγότερα άτομα να αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη ή πολύ καλή.

Το ποσοστό διαβήτη και παχυσαρκίας είναι υψηλότερο στη γενιά Χ σε σχέση με τους baby boomers.

Η γενιά Χ εμφανίζει αυξημένα συμπτώματα ψυχολογικής δυσφορίας, ιδιαίτερα στις γυναίκες, πιθανώς λόγω πιο στρεσογόνων συνθηκών διαβίωσης και οικογενειακών ευθυνών. Snapshot powered by AI

Οι baby boomers (γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1946 και 1964) είχαν λιγότερο εξελιγμένα φάρμακα και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε τεχνολογίες που αφορούν στην υγεία συγκριτικά με τους «διαδόχους» τους, τη γενικά Χ (1965–1980).

Παρόλα αυτά, μελέτη αναφέρει πως οι baby boomers είναι γενικά πιο υγιείς από τα άτομα που ανήκουν στη γενιά Ζ.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη του University College London (UCL), στην οποία οι επιστήμονες έλαβαν εκ νέου δεδομένα από 8.000 άτομα της γενιάς Χ (ηλικίας περίπου 50 ετών) που είχαν συμμετάσχει στη Βρετανική Έρευνα Κοόρτης του 1970.

Χειρότερη η ψυχική και σωματική υγεία της γενιάς Χ

Συγκρίνοντας τα δεδομένα τους με αντίστοιχα δεδομένα των baby boomers, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες της γενιάς Χ έχουν χειρότερη σωματική και ψυχική υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της τους.

Συγκεκριμένα, μόλις το 41% των μελών της γενιάς Χ αξιολόγησε την υγεία του ως άριστη ή πολύ καλή, σε σύγκριση με το 50% των baby boomers.

Επιπλέον, υψηλότερο ποσοστό της γενιάς X ανέφερε ότι πάσχει από διαβήτη (9% έναντι 6%) και περισσότερα άτομα ανέφεραν ότι ήταν παχύσαρκα (32% έναντι 26%).

Παράλληλα, ένας στους πέντε της γενιάς Χ (20%) παρουσίαζε υψηλό αριθμό συμπτωμάτων που σχετίζονται με ψυχολογική δυσφορία, με το ποσοστό να είναι υψηλότερο στις γυναίκες, φτάνοντας τη μία στις τέσσερις (26%), έναντι ενός στους επτά (15%) στους άνδρες.

Πιο στρεσογόνες συνθήκες διαβίωσης

Ανάλυση του Guardian αναφέρει πως, αφενός, στα αποτελέσματα αυτά συνεισφέρει το γεγονός ότι – ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχικής υγείας – οι νεότερες γενιές είναι πιθανότερο να αναφέρουν τυχόν ψυχολογικά προβλήματα και να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς το στίγμα γύρω τους σταδιακά «σπάει».

Στην ίδια ανάλυση παρατίθεται, επίσης, αμερικανική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η γενιά Χ είναι η μόνη γενιά που πίνει περισσότερο σήμερα απ’ ό,τι πριν από την πανδημία.

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι πρόκειται για ένα «hangover» που σχετίζεται με το στρες της πανδημίας, το οποίο ενδεχομένως σχετίζεται με το ότι η γενιά Χ έχει «βαριές» οικογενειακές ευθύνες.

Χαρακτηριστικά, το 56% των ενήλικων παιδιών της γενιάς Χ μένουν στο σπίτι των γονιών τους, ενώ το 34% όσων έχουν παιδιά κάτω των 18 ετών φροντίζουν ταυτόχρονα και τους ηλικιωμένους γονείς τους.

Από την άλλη, μελέτη του UCL το 2024 διαπίστωσε ότι, ενώ οι baby boomers ζουν περισσότερο, η υγεία τους είναι χειρότερη από αυτή των γονιών τους, καθώς εμφανίζουν με περισσότερα χρόνια νοσήματα και είναι πιθανότερο να αναπυτύξουν κάποια στιγμή καρκίνο.

Παράλληλα, στις νεότερες ηλικίες παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών.

Χαρακτηριστικά, στην Αγγλία, τα ποσοστά καρκίνου του προστάτη έχουν τετραπλασιαστεί, ενώ έχουν διπλασιαστεί οι καρκίνοι σε νεφρά και μήτρα.

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