The Voice: Ο 30χρονος αγρότης που μάγεψε τους κριτές ερμηνεύοντας ηπειρώτικο μοιρολόι

Ο Χρήστος Παπαγεωργίου συγκίνησε με την ερμηνεία του στο παραδοσιακό ηπειρώτικο μοιρολόι «Τα ξεχωρίσματα», προκαλώντας τον ενθουσιασμό των τεσσάρων coaches

Ανθή Κουρέντζη

The Voice: Ο 30χρονος αγρότης που μάγεψε τους κριτές ερμηνεύοντας ηπειρώτικο μοιρολόι
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  • Ο Χρήστος Παπαγεωργίου, 30χρονος αγρότης από την Αμφίκλεια, εντυπωσίασε τους κριτές του «The Voice» με την ερμηνεία του στο ηπειρώτικο μοιρολόι «Τα ξεχωρίσματα».
  • Οι τέσσερις coaches γύρισαν τις καρέκλες τους, ενώ η Πάολα χρησιμοποίησε το block για να αποκλείσει τον Χρήστο Μάστορα και να τον εντάξει στην ομάδα της.
  • Ο Χρήστος επέλεξε τελικά να συνεχίσει στο μουσικό talent show με την ομάδα της Πάολας, όπως είχε ήδη αποφασίσει πριν την επιλογή του.
  • Οι coaches επαίνεσαν την αυθεντικότητα και το συναίσθημα στην ερμηνεία του και τον παρότρυναν να συνεχίσει να τιμά την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
  • Η παρουσία του Χρήστου στο «The Voice» αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της παραδοσιακής μουσικής στις σύγχρονες τηλεοπτικές σκηνές.
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Από τα χωράφια της Αμφίκλειας στη σκηνή του «The Voice of Greece» βρέθηκε ο 30χρονος Χρήστος Παπαγεωργίου, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να κάνει και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, που κατάγεται από την Αμφίκλεια Φθιώτιδας και τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολείται με αγροτικές εργασίες στον τόπο καταγωγής του, επέλεξε να ερμηνεύσει το παραδοσιακό ηπειρώτικο μοιρολόι «Τα ξεχωρίσματα».

Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του και ο συναισθηματικός τρόπος με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι δεν άφησαν ασυγκίνητους τους coaches, οι οποίοι έσπευσαν να διεκδικήσουν την παρουσία του στις ομάδες τους.

Γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες

Πρώτος πάτησε το κουμπί ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος αποκάλυψε στη συνέχεια ότι επέλεξε να γυρίσει την καρέκλα του σε μια παύση του τραγουδιού, προκειμένου να μη διακόψει τη συγκινητική ερμηνεία του 30χρονου.

Ακολούθησε η Πάολα, ενώ στη συνέχεια γύρισαν και οι καρέκλες της Έλενας Παπαρίζου και του Χρήστου Μάστορα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του νεαρού τραγουδιστή όταν αντίκρισε την Πάολα, καθώς την ευχαρίστησε με μια διακριτική χειρονομία, τοποθετώντας τα χέρια στο στήθος του. Η ίδια παρατήρησε την κίνησή του και τον ευχαρίστησε μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του.

Ο Πάνος Μουζουράκης χαρακτήρισε την ερμηνεία του μια υπέροχη κατάθεση ψυχής, κάνοντας λόγο για ένα αβίαστο, αληθινό και αγγελικό παράπονο στη φωνή του, με την Πάολα να συμφωνεί με την περιγραφή του.

Η Πάολα «μπλόκαρε» τον Χρήστο Μάστορα

Η ερμηνεία του Χρήστου Παπαγεωργίου προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους coaches, με την Πάολα να χρησιμοποιεί το δικαίωμα του block απέναντι στον Χρήστο Μάστορα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της να εντάξει τον νεαρό στην ομάδα της.

Η επιλογή της αποδείχθηκε τελικά επιτυχημένη, καθώς ο 30χρονος αγρότης αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του στο μουσικό talent show με την ομάδα της.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, είχε ήδη αποφασίσει ποια coach θα επέλεγε.

Από την πλευρά τους, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα τον ενθάρρυναν να συνεχίσει να τιμά την ελληνική επαρχία και την παραδοσιακή μουσική.

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