Απειλές για βόμβα σε σχολεία της Ιταλίας και αυτή την εβδομάδα

Συνεχίστηκαν κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Απειλές για βόμβα σε σχολεία της Ιταλίας και αυτή την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέα απειλητικά μέιλ για βόμβες εστάλησαν σε σχολεία της Ιταλίας υπό το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ».
  • Τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά χωρίς εκκενώσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
  • Το νέο πρωτόκολλο ορίζει ότι σε περίπτωση πολλαπλών απειλών χωρίς σοβαρά στοιχεία, τα μαθήματα δεν διακόπτονται.
  • Την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες σχολεία στην Ιταλία είχαν δεχθεί παρόμοιες απειλές για βόμβα.
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Νέα απειλητικά μέιλ εστάλησαν σήμερα σχολεία στην Ιταλία, τα οποία προειδοποιούσαν για βόμβες εντός των κτιρίων.

Τα μέιλ φέρουν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», όπως και σε προηγούμενα απειλητικά email που είχαν σταλεί σε σχολεία της Ιταλίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν πως τα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρόσφατων μέτρων που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αρμόδιοι για την λήψη της απόφασης εκκένωσης των σχολείων δεν είναι, πλέον, οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο σχετικό πρωτόκολλο ορίζει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου, απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες σχολεία της Ιταλίας δέχθηκαν απειλές για βόμβα.

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