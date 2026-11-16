Απειλές για βόμβα σε σχολεία της Ιταλίας και αυτή την εβδομάδα

Snapshot Νέα απειλητικά μέιλ για βόμβες εστάλησαν σε σχολεία της Ιταλίας υπό το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ».

Τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά χωρίς εκκενώσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Το νέο πρωτόκολλο ορίζει ότι σε περίπτωση πολλαπλών απειλών χωρίς σοβαρά στοιχεία, τα μαθήματα δεν διακόπτονται.

Την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες σχολεία στην Ιταλία είχαν δεχθεί παρόμοιες απειλές για βόμβα. Snapshot powered by AI

Νέα απειλητικά μέιλ εστάλησαν σήμερα σχολεία στην Ιταλία, τα οποία προειδοποιούσαν για βόμβες εντός των κτιρίων.

Τα μέιλ φέρουν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», όπως και σε προηγούμενα απειλητικά email που είχαν σταλεί σε σχολεία της Ιταλίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν πως τα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρόσφατων μέτρων που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αρμόδιοι για την λήψη της απόφασης εκκένωσης των σχολείων δεν είναι, πλέον, οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο σχετικό πρωτόκολλο ορίζει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου, απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες σχολεία της Ιταλίας δέχθηκαν απειλές για βόμβα.

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