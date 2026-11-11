Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε 300 σχολεία

Στο μέιλ γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε 300 σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 300 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν λόγω απειλητικών μηνυμάτων για βόμβα.
  • Τα απειλητικά μηνύματα φέρουν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του βασιλείου του Μισογυνιστάν».
  • Υπήρξε επίσης απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.
  • Οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία και παραμένουν υπό επίβλεψη διδακτικού προσωπικού.
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Τουλάχιστον 300 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, αφού, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας έλαβαν απειλητικά μηνύματα για βόμβα.

Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό La7 ότι 300 σχολεία επηρεάστηκαν από τις ειδοποιήσεις για βόμβα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.

Κυβερνητικές πηγές είπαν σε τοπικά ΜΜΕ ότι το απειλητικό μήνυμα που έλαβαν έφερε την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του βασιλείου του Μισογυνιστάν».

Στο μέιλ γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Σε συνέχεια ειδοποίησης για βόμβα σε εθνικό επίπεδο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος και παραμένουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού», ανέφερε σχολείο της Ρώμης σε ενημέρωση προς τους γονείς.

Η ιταλική αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Ρώμης.

Ο συναγερμός για την ασφάλεια εκδηλώθηκε εν μέσαις αυξανόμενων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις αποκαλούμενες απειλές «υβριδικού πολέμου», οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο σουπερμάρκετ, τράπεζες αίματος, αεροπλάνα και τηλεοπτικούς σταθμούς.

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