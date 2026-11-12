Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Snapshot Στον σηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρεθούν στη Γαλλία σήμανε συναγερμός λόγω απειλής για βόμβα.

Διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας στον σταθμό για την αξιολόγηση της απειλής.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν αν η απειλή πρόκειται για φάρσα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε έπειτα από απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετέν στη Γαλλία, ενώ διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για φάρσα, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συναγερμός για βόμβα στο σταθμό Καλαί-Φρετέν. Η κατάσταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Μείνετε ενημερωμένοι για τυχόν εξελίξεις της κατάστασης στα @GroupeSNCFκανάλια κοινωνικών δικτύων», σημείωσε ανακοίνωση της Νομαρχίας Καλαί.