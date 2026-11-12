Ιταλία: Συναγερμός μετά από νέες απειλές για βόμβα σε σχολεία

Snapshot Στην Ιταλία εστάλησαν απειλητικά email για βόμβες σε χιλιάδες σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι απειλές εστάλησαν σε ορισμένες περιπτώσεις απευθείας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Οι ιταλικές αρχές διαπίστωσαν ότι οι απειλές ήταν ψευδείς και δεν υπήρχαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα σχολεία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε και σήμερα, Πέμπτη (12/11) στην Ιταλία, όπου σχολεία έλαβαν απειλητικά email για τοποθέτηση βόμβας εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το Ansa, οι απειλές αφορούν χιλιάδες σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, όπως στην επαρχία του Σόντριο, τη Βαλτελίνα, τη Βαλκιαβέννα, αλλά και του Παλέρμο.

Κατά τις ιταλικές αρχές, τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα εστάλησαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, απευθείας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο ξανά για ψευδείς απειλές και ότι εντός των κτιρίων δεν υπήρχε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Αφού καραμπινιέροι έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους, οι μαθητές στα περισσότερα σχολεία επέστρεψαν στις τάξεις τους.

Σημειώνεται πως χθες, Τετάρτη (11/11), πάνω από 300 σχολεία της Ιταλίας έλαβαν επίσης προειδοποιητικά email για την ύπαρξη βόμβας εντός των σχολικών χώρων, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις.

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