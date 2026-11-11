Μελόνι για βόμβες σε σχολεία: «Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές, θέλουν να προκαλέσουν χάος»

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι οι απειλές για βόμβες σε σχολεία είναι μέσο φόβου και όχι ουσιαστική απειλή.

Περισσότερα από 6.000 σχολεία εκκενώθηκαν λόγω απειλητικών μηνυμάτων που αναφέρονταν σε τοποθέτηση βομβών.

Οι ιταλικές αρχές συνεργάζονται με ευρωπαϊκές χώρες για τον εντοπισμό των υπευθύνων των απειλών.

Η Μελόνι δεσμεύτηκε για υψηλό επίπεδο επιφυλακής και αρνήθηκε να αφήσει ένα ανώνυμο email να επηρεάσει το σχολικό πρόγραμμα.

Ο συναγερμός προκλήθηκε σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ανησυχιών για απειλές «υβριδικού πολέμου» στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Στον σημερινό συναγερμό για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας αναφέρθηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, καθησυχάζοντας τους πολίτες ότι πρόκειται για ένα μέσο φόβου και όχι ουσιαστική απειλή.

«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας», είπε η Μελόνι στο μήνυμα της, προσθέτοντας ότι οι αρχές της Ιταλίας, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ασχολείται για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

«Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα αποτελέσει απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει, δεν διαθέτει κανένα άλλο μέσο. Και θα μας βρει έτοιμους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιφυλακής, αλλά συγχρόνως κατέστησε σαφές ότι «δεν θα επιτρέψει σε ένα ανώνυμο mail να καθορίσει το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών». Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αύριο θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε», κατέληξε.

Δείτε το μήνυμα της Μελόνι:

Το χρονικό των απειλών

Νωρίτερα σήμερα, τουλάχιστον 6.000 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν, αφού, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας έλαβαν απειλητικά μηνύματα για βόμβα.

Αρχικά, ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό La7 ότι 300 σχολεία επηρεάστηκαν από τις ειδοποιήσεις για βόμβα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.

Κυβερνητικές πηγές είπαν σε τοπικά ΜΜΕ ότι το απειλητικό μήνυμα που έλαβαν έφερε την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του βασιλείου του Μισογυνιστάν».

Στο mail έγινε αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Τζόρτζια Μελόνι.

«Σε συνέχεια ειδοποίησης για βόμβα σε εθνικό επίπεδο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος και παραμένουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού», ανέφερε σχολείο της Ρώμης σε ενημέρωση προς τους γονείς.

Ο συναγερμός για την ασφάλεια εκδηλώθηκε εν μέσαις αυξανόμενων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις αποκαλούμενες απειλές «υβριδικού πολέμου», οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο σουπερμάρκετ, τράπεζες αίματος, αεροπλάνα και τηλεοπτικούς σταθμούς.

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