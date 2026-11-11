 Έχουμε έρθει για να σας εξοντώσουμε: Απειλές βόμβας σε ιταλικά σχολεία με υπογραφή Μιχαήλ Αντρόποφ

Μαθητές του δημοτικού σχολείου Bacone εκκενώνονται μετά από απειλή βόμβας σε όλα τα σχολικά κτήρια του Μιλάνου, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Περίπου 300 ιταλικά σχολεία έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βομβών με υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», ηγέτη μιας άγνωστης οργάνωσης «Vilayat του Misoginistan».

Ο ίδιος δράστης έχει αναλάβει ευθύνη και για απειλές βομβών σε πτήσεις και έχει στείλει παρόμοια μηνύματα σε μέσα ενημέρωσης σε Ιρλανδία και Σκωτία.

Η οργάνωση «Vilayat του Misoginistan» δεν επιβεβαιώνεται και πιθανώς συνδέεται με το ρωσικό κίνημα «Male State», το οποίο έχει αρνηθεί εμπλοκή.

Η χρήση του ονόματος Αντρόποφ μπορεί να αποτελεί ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή προσπάθεια παραπλάνησης, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές διερευνούν τις απειλές ως μέρος ύποπτου υβριδικού πολέμου.

Η ταυτότητα του δράστη, η γνησιότητα των ισχυρισμών και η σύνδεση με τις επιθέσεις σε πτήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και συνεχίζονται οι έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη αναστάτωση και ύψιστο συναγερμό βρίσκονται οι ιταλικές αρχές, μετά από ένα μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βομβών σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας, οι οποίες εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έφεραν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», ηγέτη του «Vilayat του Misoginistan», μιας οργάνωσης για την οποία δεν υπάρχει κανένα ίχνος.

🔵Allarmi bomba nelle scuole italiane. La rivendicazione è arrivata da un sedicente #MikhailAndropov, riconducibile a un dominio di Taiwan della Dayeh University “Siamo venuti per annientarvi” si legge nel messaggio pieno di minacce. 300 gli istituti interessati in tutta Italia. https://t.co/whhY3hCQQc — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

Το όνομά του, εμφανίστηκε πρόσφατα στα απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια, στα οποία είχε επίσης αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές βόμβας σε πτήσεις.

Το επώνυμό του παραπέμπει στον πρώην αρχηγό της KGB, αλλά η ταυτότητα του δράστη παραμένει μυστήριο, ενώ φέρεται σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο και ως ο συντάκτης των ανάλογων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έλαβαν σήμερα το πρωί και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Allarmi bomba a tappeto nelle scuole italiane, la polizia ispeziona una scuola dell'infanzia a Roma https://t.co/jtszsKHzvC — Local Team (@localteamit) November 11, 2026

Δεν υπάρχει κανένα ίχνος της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης, φαίνεται να αποτελεί μια όχι και τόσο κρυφή αναφορά στο ρωσικό κίνημα «Muzhskoye Gosudarstvo», γνωστό ως Male State, δηλαδή «Ανδρικό Κράτος», στο οποίο αρχικά αποδόθηκαν οι απειλές για βόμβες σε πτήσεις και οι επιθέσεις χάκερ σε σούπερ μάρκετ την περασμένη εβδομάδα. Η οργάνωση είχε στη συνέχεια αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Η υπογραφή, ωστόσο, είναι πλέον γνωστή. Είναι η ίδια που εμφανιζόταν στο τέλος των απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες εφημερίδες στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα «Μήνυμα προς τη Δύση», είχαν φτάσει σε 18 εφημερίδες. Εκείνη τη φορά ο συντάκτης είχε προειδοποιήσει: «Αυτό είναι μόνο η αρχή», και είχε ανακοινώσει ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά των μεταφορών, δηλώνοντας: «Θα ανατινάξουμε» αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοια, μετρό και τρένα.

Σε αυτά τα μηνύματα ο Αντρόποφ είχε επίσης αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές βόμβας που τις τελευταίες ημέρες έπληξαν δεκάδες πτήσεις στην Ευρώπη.

🔵Allarmi bomba nelle scuole italiane. La rivendicazione è arrivata da un sedicente #MikhailAndropov, riconducibile a un dominio di Taiwan della Dayeh University “Siamo venuti per annientarvi” si legge nel messaggio pieno di minacce. 300 gli istituti interessati in tutta Italia. https://t.co/whhY3hCQQc — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

Αν και κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο ο Μιχαήλ Αντρόποφ, σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή του δεν είναι τυχαία.

Το επώνυμο είναι το ίδιο με Γιούρι Αντρόποφ, επικεφαλής της KGB και στη συνέχεια γενικού γραμματέα του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος μεταξύ 1982 και 1984. Ο τίτλος των μηνυμάτων που στάλθηκαν στα μέσα ενημέρωσης, «Μήνυμα προς τη Δύση», όπως επισημαίνει και πάλι το Reuters, παραπέμπει στον τίτλο μιας βιογραφίας του, «Andropov: New Challenge to the West», που εκδόθηκε το 1983.

Για το πρακτορείο ειδήσεων, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή μια προσπάθεια να στραφούν οι υποψίες προς τη Μόσχα. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι συναγερμοί αποτελούν έκφραση ενός υβριδικού πολέμου εναντίον των χωρών που υποστηρίζουν το Κίεβο, ενώ το Κρεμλίνο αρνείται κάθε εμπλοκή.

Η ταυτότητα του συντάκτη, η γνησιότητα των ισχυρισμών και η πραγματική σχέση μεταξύ των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των συναγερμών για τις πτήσεις δεν έχουν επαληθευτεί. Διεξάγονται έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

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