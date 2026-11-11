Έχουμε έρθει για να σας εξοντώσουμε: Απειλές βόμβας σε ιταλικά σχολεία με υπογραφή Μιχαήλ Αντρόποφ
Περίπου 300 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν με την ανάληψη της ευθύνης να αναλαμβάνει μία άγνωστη οργάνωση
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- Περίπου 300 ιταλικά σχολεία έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βομβών με υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», ηγέτη μιας άγνωστης οργάνωσης «Vilayat του Misoginistan».
- Ο ίδιος δράστης έχει αναλάβει ευθύνη και για απειλές βομβών σε πτήσεις και έχει στείλει παρόμοια μηνύματα σε μέσα ενημέρωσης σε Ιρλανδία και Σκωτία.
- Η οργάνωση «Vilayat του Misoginistan» δεν επιβεβαιώνεται και πιθανώς συνδέεται με το ρωσικό κίνημα «Male State», το οποίο έχει αρνηθεί εμπλοκή.
- Η χρήση του ονόματος Αντρόποφ μπορεί να αποτελεί ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή προσπάθεια παραπλάνησης, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές διερευνούν τις απειλές ως μέρος ύποπτου υβριδικού πολέμου.
- Η ταυτότητα του δράστη, η γνησιότητα των ισχυρισμών και η σύνδεση με τις επιθέσεις σε πτήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και συνεχίζονται οι έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες.
Σε πλήρη αναστάτωση και ύψιστο συναγερμό βρίσκονται οι ιταλικές αρχές, μετά από ένα μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βομβών σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας, οι οποίες εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έφεραν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», ηγέτη του «Vilayat του Misoginistan», μιας οργάνωσης για την οποία δεν υπάρχει κανένα ίχνος.
Το όνομά του, εμφανίστηκε πρόσφατα στα απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια, στα οποία είχε επίσης αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές βόμβας σε πτήσεις.
Το επώνυμό του παραπέμπει στον πρώην αρχηγό της KGB, αλλά η ταυτότητα του δράστη παραμένει μυστήριο, ενώ φέρεται σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο και ως ο συντάκτης των ανάλογων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έλαβαν σήμερα το πρωί και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιρλανδία και τη Σκωτία.
Δεν υπάρχει κανένα ίχνος της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης, φαίνεται να αποτελεί μια όχι και τόσο κρυφή αναφορά στο ρωσικό κίνημα «Muzhskoye Gosudarstvo», γνωστό ως Male State, δηλαδή «Ανδρικό Κράτος», στο οποίο αρχικά αποδόθηκαν οι απειλές για βόμβες σε πτήσεις και οι επιθέσεις χάκερ σε σούπερ μάρκετ την περασμένη εβδομάδα. Η οργάνωση είχε στη συνέχεια αρνηθεί κάθε εμπλοκή.
Η υπογραφή, ωστόσο, είναι πλέον γνωστή. Είναι η ίδια που εμφανιζόταν στο τέλος των απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες εφημερίδες στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα «Μήνυμα προς τη Δύση», είχαν φτάσει σε 18 εφημερίδες. Εκείνη τη φορά ο συντάκτης είχε προειδοποιήσει: «Αυτό είναι μόνο η αρχή», και είχε ανακοινώσει ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά των μεταφορών, δηλώνοντας: «Θα ανατινάξουμε» αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοια, μετρό και τρένα.
Σε αυτά τα μηνύματα ο Αντρόποφ είχε επίσης αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές βόμβας που τις τελευταίες ημέρες έπληξαν δεκάδες πτήσεις στην Ευρώπη.
Αν και κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο ο Μιχαήλ Αντρόποφ, σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή του δεν είναι τυχαία.
Το επώνυμο είναι το ίδιο με Γιούρι Αντρόποφ, επικεφαλής της KGB και στη συνέχεια γενικού γραμματέα του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος μεταξύ 1982 και 1984. Ο τίτλος των μηνυμάτων που στάλθηκαν στα μέσα ενημέρωσης, «Μήνυμα προς τη Δύση», όπως επισημαίνει και πάλι το Reuters, παραπέμπει στον τίτλο μιας βιογραφίας του, «Andropov: New Challenge to the West», που εκδόθηκε το 1983.
Για το πρακτορείο ειδήσεων, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή μια προσπάθεια να στραφούν οι υποψίες προς τη Μόσχα. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι συναγερμοί αποτελούν έκφραση ενός υβριδικού πολέμου εναντίον των χωρών που υποστηρίζουν το Κίεβο, ενώ το Κρεμλίνο αρνείται κάθε εμπλοκή.
Η ταυτότητα του συντάκτη, η γνησιότητα των ισχυρισμών και η πραγματική σχέση μεταξύ των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των συναγερμών για τις πτήσεις δεν έχουν επαληθευτεί. Διεξάγονται έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.