Ιταλία: Στόχος χάκερ η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών

Snapshot Η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας (Dia) του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών δέχθηκε κυβερνοεπίθεση.

Οι χάκερς αντέγραψαν μόνο πληροφορίες και κείμενα που είναι ήδη αναρτημένα στον ιστότοπο της υπηρεσίας.

Η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων πριν από συνάντηση ευρωπαϊκών αστυνομικών αρχών. Snapshot powered by AI

Κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/11) σε βάρος της Dia, της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Νωρίτερα σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε σε πιθανή κλοπή απόρρητων στοιχείων, τα οποία υπήρχε περίπτωση να συνδέονται με έρευνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Πριν από λίγο, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ -ΜΠΕ, από τη Dia έγινε γνωστό ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο σάιτ της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το τελευταίο αυτό συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, στην εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα, με στόχο να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.