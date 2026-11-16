Τραμπ για τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν: Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ενδέχεται να συναντηθεί και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ για τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν: Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Matryoshkas, the traditional Russian wooden dolls, with images of U.S. President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin and China's President Xi Jinping are displayed for sale at a souvenir shop in St. Petersburg, Russia, Monday, Oct. 12,...
ΚΟΣΜΟΣ
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Τα σενάρια που έκαναν λόγο για συνάντησή του και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ανατολική Ασία αυτή την εβδομάδα.

«Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι. Ήταν εδώ πριν από έναν μήνα. Θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και ίσως συναντήσουμε και τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό θα είναι καλό. Έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε πολλά», δήλωσε σε δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στο εξωτερικό.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι δεν υπήρχε «κανένα απολύτως σχέδιο για επαφές με τη Βόρεια Κορέα».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι θα συναντούσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εντός του έτους. Στην πρώτη προεδρική θητεία του συναντήθηκε αρκετές φορές με τον Κιμ, μεταξύ άλλων το 2019, όταν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πέρασε στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της κορεατικής χερσονήσου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί σήμερα για δύο συνόδους κορυφής, οι οποίες πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στις Φιλιππίνες και την Κίνα.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει με το Air Force One που δωρήθηκε από το Κατάρ, παρότι παραμένουν ερωτήματα για τις αναβαθμίσεις του αεροσκάφους. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, απειλή από το Ιράν είχε αναγκάσει τον πρόεδρο να επιστρέψει από την Τουρκία τον Ιούλιο με στρατιωτικό αεροσκάφος, η χρήση του οποίου κρατήθηκε μυστικ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα αρχίσει την τριήμερη περιοδεία του στην Ασία με πρώτο σταθμό τη Μανίλα, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής της ASEAN.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν της νότιας Κίνας.

Εκεί θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα πυρηνικού αφοπλισμού και τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

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