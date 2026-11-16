Αρμενία: Στα χέρια καλεσμένοι σε ζωντανή τηλεοπτική πολιτική συζήτηση
Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση της Αρμενίας
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- Σε ζωντανή εκπομπή της αρμενικής κρατικής τηλεόρασης, ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν ήρθαν στα χέρια μετά από λεκτική αντιπαράθεση.
- Ο Μουραντιάν εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, ενώ ο Μκρτσγιάν ήταν υποστηρικτής του πρωθυπουργού Νικολ Πασινιάν.
- Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο της σύγκρουσης μία ημέρα μετά το περιστατικό, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές.
- Ο Χαρουτιούν Μκρτσγιάν είναι γνωστός για αιχμηρές και προσβλητικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά του κλήρου.
Μια πολιτική συζήτηση στην αρμενική τηλεόραση κατέληξε σε καυγά
Ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν ήρθαν στα χέρια ζωντανά στην κρατική τηλεόραση της Αρμενίας, αφού προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και εκατέρωθεν προσβολές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα infohub.kz.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, όταν ο δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης συγκρούστηκε με τον υποστηρικτή του πρωθυπουργού Νικολ Πασινιάν.
Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο της αντιπαράθεσης μόλις μία ημέρα μετά το περιστατικό — οπότε και οι δύο πλευρές είχαν ήδη παρουσιάσει τις δικές τους εκδοχές των γεγονότων.
Ο Μκρττσγιάν, ο οποίος παρουσιάζεται ως πολιτικός αναλυτής, έγινε γνωστός για τις αιχμηρές και προσβλητικές παρατηρήσεις του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απευθύνονταν στον κλήρο.