Αρμενία: Στα χέρια καλεσμένοι σε ζωντανή τηλεοπτική πολιτική συζήτηση

Snapshot Σε ζωντανή εκπομπή της αρμενικής κρατικής τηλεόρασης, ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν ήρθαν στα χέρια μετά από λεκτική αντιπαράθεση.

Ο Μουραντιάν εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, ενώ ο Μκρτσγιάν ήταν υποστηρικτής του πρωθυπουργού Νικολ Πασινιάν.

Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο της σύγκρουσης μία ημέρα μετά το περιστατικό, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές.

Ο Χαρουτιούν Μκρτσγιάν είναι γνωστός για αιχμηρές και προσβλητικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά του κλήρου. Snapshot powered by AI

Μια πολιτική συζήτηση στην αρμενική τηλεόραση κατέληξε σε καυγά

Ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν ήρθαν στα χέρια ζωντανά στην κρατική τηλεόραση της Αρμενίας, αφού προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και εκατέρωθεν προσβολές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα infohub.kz.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, όταν ο δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης συγκρούστηκε με τον υποστηρικτή του πρωθυπουργού Νικολ Πασινιάν.

Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο της αντιπαράθεσης μόλις μία ημέρα μετά το περιστατικό — οπότε και οι δύο πλευρές είχαν ήδη παρουσιάσει τις δικές τους εκδοχές των γεγονότων.

🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. https://t.co/0GoFqrlJHE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Ο Μκρττσγιάν, ο οποίος παρουσιάζεται ως πολιτικός αναλυτής, έγινε γνωστός για τις αιχμηρές και προσβλητικές παρατηρήσεις του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απευθύνονταν στον κλήρο.

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