Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές στη Βουλή της Αρμενίας - Σύρραξη βουλευτών σε ζωντανή μετάδοση

Snapshot Στη Βουλή της Αμενίας ξέσπασε έντονη συμπλοκή μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης λόγω χλευαστικών σχολίων.

Η σύρραξη ξεκίνησε μετά από χλευασμό κυβερνητικού βουλευτή προς την οικογένεια του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ναρέκ Καραπετιάν.

Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε σε ξύλο με γροθιές και κλωτσιές σε ζωντανή μετάδοση, χωρίς να διακοπεί η εκπομπή.

Ο καυγάς συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας, με έναν βουλευτή να αιμορραγεί και άλλον να έχει σκισμένα ρούχα.

Στο κτίριο έφτασε ασθενοφόρο για να παράσχει βοήθεια σε τραυματισμένους βουλευτές. Snapshot powered by AI

Έντονη συμπλοκή ξέσπασε στη βουλή της Αρμενίας το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης.

Η σύγκρουση ξεκίνησε αφού ένας κυβερνητικός βουλευτής χλεύασε την οικογένεια του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ναρέκ Καραπετιάν.

Η αρχική λεκτική διαμάχη μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Πολιτικό Συμβόλαιο και του αντιπολιτευόμενου μπλοκ Ισχυρή Αρμενία, γρήγορα κλιμακώθηκε σε συμπλοκή πλήρους κλίμακας.

Οι βουλευτές χρησιμοποίησαν τις γροθιές και κλωτσιές και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρούμπεν Ρουμπινιάν δήλωσε ευθέως ότι δεν θα διακόψει την εκπομπή για να δει το κοινό τι συμβαίνει εκεί.

Αργότερα, αναφέρθηκε ότι ο καυγάς, που ξεκίνησε στην αίθουσα του κοινοβουλίου, συνεχίστηκε και στον διάδρομο.

Μετά τον καυγά ένα ασθενοφόρο έφτασε στο κτίριο, καθώς ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης αιμορραγούσε από τη μύτη ενός ενός άλλου είχαν σκιστεί τα ρούχα του.

WATCH: A mass brawl erupted in Armenia’s parliament on October 29 between ruling party and opposition lawmakers. The clash began after a ruling party MP mocked opposition leader Narek Karapetyan’s family over a proposal to establish a “ministry to satisfy all women.” https://t.co/EKhCpyHedW — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

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