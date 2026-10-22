Αλβανία: Καβγάς στη Βουλή εν μέσω διαδηλώσεων, με ύβρεις και σπρωξίματα - Παρενέβη η φρουρά - Βίντεο

Στα χέρια πιάστηκαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης μέσα στο αλβανικό κοινοβούλιο - Παρέμβαση της κοινοβουλευτικής φρουράς για να χωρίσει τους εμπλεκομένους   

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Αλβανία: Καβγάς στη Βουλή εν μέσω διαδηλώσεων, με ύβρεις και σπρωξίματα - Παρενέβη η φρουρά - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Βουλή της Αλβανίας ξέσπασε καβγάς μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με λεκτικές αντιπαραθέσεις και σπρωξίματα.
  • Η ένταση προκλήθηκε από την προσπάθεια βουλευτή της αντιπολίτευσης να αφαιρέσει κάρτες ψηφοφορίας από κυβερνητικά μέλη.
  • Ο βουλευτής Φιντέλ Κρέκα φέρεται να χτύπησε με αντικείμενο και να έσπρωξε τον πρώην υπουργό Έρβιν Χότζα, με παρέμβαση της κοινοβουλευτικής φρουράς να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια.
  • Η συνεδρίαση διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω της αναταραχής, ενώ συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αιτήματα παραίτησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
  • Στα βίντεο από την αίθουσα φαίνονται βουλευτές να ανταλλάσσουν ύβρεις και να προσπαθούν να συγκρατήσουν τους εμπλεκόμενους.
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Επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης σημειώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας της αλβανικής Βουλής, με φόντο τις διαδηλώσεις στα Τίρανα. Αφορμή για τα επεισόδια στάθηκε η προσπάθεια βουλευτή της αντιπολίτευσης να αφαιρέσει κάρτες ψηφοφορίας από μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Φιντέλ Κρέκα, πλησίασε αρχικά τους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση. Ο πρώην υπουργός Έρβιν Χότζα τον προσέγγισε, επιχειρώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος και του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος οδήγησε στην παρέμβαση της φρουράς, ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έπειτα από περίπου μία ώρα αναταραχής.

Αφορμή για την κλιμάκωση στάθηκε η κίνηση του βουλευτή της αντιπολίτευσης Φλαμούρ Νόκα να πλησιάσει τα έδρανα της συμπολίτευσης και να επιχειρήσει να αφαιρέσει κάρτες ψηφοφορίας. Ακολούθησε αντιπαράθεση, στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι βουλευτές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Φιντέλ Κρέκα και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Έρβιν Χότζα.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, ο Χότζα προσέγγισε τον Κρέκα επιχειρώντας να αποκλιμακώσει την ένταση, όταν εκείνος διαπληκτιζόταν με βουλευτές της πλειοψηφίας.

Ο Κρέκα στράφηκε στη συνέχεια προς τον πρώην υπουργό και τον έσπρωξε με τα δύο χέρια. Φέρεται να τον χτύπησε με αντικείμενο που κρατούσε. Όταν ο Χότζα επιχείρησε να ανταποδώσει, παρενέβησαν μέλη της κοινοβουλευτικής φρουράς και άλλοι βουλευτές.

Στο βίντεο από την αίθουσα καταγράφονται ανταλλαγές ύβρεων, με βουλευτές να συγκεντρώνονται γύρω από τους εμπλεκομένους και να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα έντασης, ενώ συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αιτήματα και για παραίτηση του Έντι Ράμα.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Φλαμούρ Νόκα πλησίασε τα έδρανα της συμπολίτευσης και επιχείρησε να πάρει τις κάρτες ψηφοφορίας συναδέλφων του. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν γρήγορα και άλλοι βουλευτές, με την κατάσταση να εκτραχύνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τη σύγκρουση του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Φιντέλ Κρέκα με τον βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Χότζα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κρέκα φέρεται να χτύπησε τον Χότζα με αντικείμενο που κρατούσε και στη συνέχεια να τον έσπρωξε με τα δύο χέρια, προκαλώντας την αντίδραση του πρώην υπουργού. Άλλοι βουλευτές και μέλη της κοινοβουλευτικής φρουράς έσπευσαν να τους χωρίσουν.

Στα βίντεο από την αίθουσα διακρίνονται βουλευτές συγκεντρωμένοι γύρω από τους εμπλεκομένους, να ανταλλάσσουν ύβρεις και να προσπαθούν να συγκρατήσουν ο ένας τον άλλον.

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