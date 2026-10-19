Αλβανία: Για έβδομη ημέρα μαίνονται οι συγκρούσεις στα Τίρανα - Δακρυγόνα, μολότοφ και συλλήψεις

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, με συγκρούσεις, μολότοφ, δακρυγόνα και συλλήψεις - Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερα μέτρα για όσους εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Αλβανία: Για έβδομη ημέρα μαίνονται οι συγκρούσεις στα Τίρανα - Δακρυγόνα, μολότοφ και συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στα Τίρανα μαίνονται για έβδομη ημέρα βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων, πλαστικών σφαιρών και ρίψη μολότοφ από τους διαδηλωτές.
  • Οι διαδηλωτές, κυρίως μαθητές και φοιτητές, ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ η κυβέρνηση απειλεί με αυστηρότερη αντιμετώπιση των βίαιων ενεργειών.
  • Πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για επίθεση στο κτίριο του Εφετείου, με τις αρχές να αναζητούν ακόμη 15 εμπλεκόμενους.
  • Καταγγέλλονται παρεμπόδιση της δημοσιογραφικής κάλυψης από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία «μαύρης λίστας» στο σύστημα συνοριακού ελέγχου TIMS για ταυτοποιημένα άτομα που συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια, με στόχο πιθανούς περιορισμούς μετακίνησης προς χώρες της ΕΕ.
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Κλιμακώνεται η ένταση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην αλβανική πρωτεύουσα. Αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρες, ενώ αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έγινε χρήση και πλαστικών σφαιρών.

Εικόνες έντασης και εκτεταμένων επεισοδίων καταγράφηκαν για έβδομη συνεχόμενη ημέρα στο κέντρο των Τιράνων, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να επεκτείνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται μαθητές και φοιτητές, ενώ στις διαδηλώσεις συμμετέχουν και πολίτες άλλων ηλικιακών ομάδων. Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, την ώρα που η κυβέρνηση προειδοποιεί για αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων συμμετέχουν σε βίαιες ενέργειες.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα τεταμένη κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου ομάδα νεαρών επιτέθηκε στο κτίριο και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, επιχειρώντας να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Κάποιοι παρέμειναν κοντά στο υπουργείο, ενώ άλλοι κινήθηκαν προς τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Οι Αρχές έθεσαν σε λειτουργία υδροφόρα οχήματα, χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αλβανικών μέσων BalkanWeb, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγινε χρήση και πλαστικών σφαιρών, πέρα από τα δακρυγόνα και τις υδροφόρες.

Από την πλευρά τους, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, με τις φλόγες να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε δρόμους του κέντρου.

Άγριες συγκρούσεις στην οδό Ντίμπρας - Καταγγελίες για εμπόδια στους δημοσιογράφους

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση και στην οδό Ντίμπρας, όπου, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Ομάδες συγκεντρωμένων εκτόξευαν πέτρες και έβαζαν φωτιά σε κάδους, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να τους απωθήσουν με δακρυγόνα.

Όταν ορισμένοι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν στα γύρω στενά, αστυνομικές ομάδες τούς καταδίωξαν, προχωρώντας παράλληλα σε προσαγωγές.

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκάλεσαν καταγγελίες για περιορισμούς στην κάλυψη των γεγονότων από δημοσιογράφους.

Πέντε συλλήψεις για την επίθεση στο Εφετείο

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και πέρα από την περιοχή του υπουργείου Εσωτερικών. Νωρίτερα, στο στόχαστρο διαδηλωτών βρέθηκε το κτίριο του Εφετείου, όπου προκλήθηκαν φθορές.

Όπως μετέδωσε το Shqiptarja.com, για την επίθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 15 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επίσης ελέγχους στην πλατεία Μητέρας Τερέζας, ενώ ομάδες διαδηλωτών συνέχισαν να κινούνται προς την πλατεία Σκεντέρμπεη και άλλες κεντρικές περιοχές των Τιράνων.

Η συνεχιζόμενη ένταση διατηρεί την πρωτεύουσα σε κατάσταση αναταραχής, με τις αστυνομικές επιχειρήσεις και τις συγκρούσεις να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης.

Εξετάζεται «μαύρη λίστα» για όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια

Την ώρα που τα επεισόδια συνεχίζονταν, η αλβανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των βίαιων ενεργειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Report TV, στις προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνεται η δημιουργία καταλόγου προσώπων στο σύστημα συνοριακού ελέγχου TIMS. Σε αυτόν θα μπορούσαν να καταγράφονται άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενα σε βίαια περιστατικά.

Η συγκεκριμένη πρόταση φέρεται να συνδέεται με την επιδίωξη επιβολής περιορισμών στις μετακινήσεις των συγκεκριμένων προσώπων προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής πρόκειται για μέτρο που βρίσκεται υπό συζήτηση και όχι για απόφαση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Ενδεχόμενοι περιορισμοί εισόδου σε κράτη-μέλη της ΕΕ υπόκεινται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έχει προαναγγείλει αυστηρότερη στάση απέναντι σε όσους προκαλούν επεισόδια και καταστροφές. Μεταξύ άλλων, έχει αναφερθεί στην πιθανότητα να αναλαμβάνουν οι γονείς ανηλίκων οικονομική ευθύνη για ζημιές που προκαλούν τα παιδιά τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην εξέλιξη των συγκρούσεων όσο και στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στους διαδηλωτές.

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