Ράμα: Οι μαζικές διαδηλώσεις απειλούν την ένταξη στην ΕΕ - Νέος γύρος διαδηλώσεων με επεισόδια

Snapshot Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι οι μαζικές διαδηλώσεις απειλούν την πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, όχι την κυβέρνηση του.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν λόγω οργής για διαφθορά, έλλειψη θέσεων εργασίας και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, και έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις της Αλβανίας.

Οι διαδηλωτές έχουν προχωρήσει σε βίαιες ενέργειες όπως εμπρησμούς και επιθέσεις κατά αστυνομικών, ενώ η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Ο Ράμα κατηγορεί ξένα συμφέροντα για τις διαδηλώσεις και την απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του, χωρίς να δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 388 άτομα και έχουν τραυματιστεί δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των ταραχών. Snapshot powered by AI

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κύμα αμφισβήτησης της κυβέρνησης, με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης.

Με τραγούδια με τύμπανα και χορούς ξεκίνησε το μεσημέρι για 6η μέρα, η διαμαρτυρία των φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας, πολύ γρήγορα όμως οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς .

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με πετροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Στην συνέχεια οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία και επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και έσπασαν με πέτρες και λοστούς τα παράθυρα του κτιρίου. Η αστυνομία επενέβη με αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Βίαιες διαδηλώσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα από την Τρίτη. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και οι οποίες τροφοδοτούνται από την οργή για κυβερνητική διαφθορά που καταγγέλλουν, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, έχουν εξαπλωθεί στο κέντρο των Τιράνων αλλά και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε τους λόγους για την εμπλοκή των ειδικών δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα Τίρανα γεγονός που είχε πυροδοτήσει χθες έντονες αντιδράσεις. Όπως υποστήριξε, είχε λάβει κλήση στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με την παρουσία ένοπλων ατόμων μεταξύ των διαδηλωτών.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα απέρριψε την Κυριακή τα αιτήματα παραίτησής του που διατυπώνονται στις ολοένα και μεγαλύτερες διαδηλώσεις. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις δεν απειλούν την κυβέρνησή του, αλλά την πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαδηλώσεις, με πρωτοστάτες φοιτητές, τροφοδοτούνται από την οργή για τη διαφθορά που οι διαδηλωτές καταλογίζουν στην κυβέρνηση, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. Την τελευταία εβδομάδα έχουν κατακλύσει το κέντρο των Τιράνων και έχουν εξαπλωθεί σε άλλες πόλεις.

Διαδηλωτές που απαιτούν την παραίτηση του Ράμα έχουν βάλει φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, ενώ έχουν ξηλώσει πλάκες πεζοδρομίων για να τις πετάξουν στους αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει απαντήσει με δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες.

Οι ταραχές ακολούθησαν μήνες κατά τους οποίους πραγματοποιούνταν, το καλοκαίρι, κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις εναντίον ενός σχεδίου πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης στις ακτές, το οποίο στηρίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αποτελούν τη μεγαλύτερη έως τώρα δοκιμασία για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και πέρυσι εξασφάλισε τέταρτη θητεία.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται μια κυβερνητική πλειοψηφία ή ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Αμφισβητείται μια πορεία, αμφισβητείται μια αποστολή», δήλωσε ο Ράμα σε ζωντανό διάγγελμά του μέσω Facebook.

«Οι Αλβανοί πρέπει να σκεφτούν πολύ καθαρά: Θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο ή θέλουν την ΕΕ;»

Την ώρα που μιλούσε ο Ράμα, εκσκαφείς ξήλωναν και απομάκρυναν τις πλάκες από τον χώρο έξω από το γραφείο του, στο κέντρο των Τιράνων, καθώς αναμενόταν νέος γύρος διαδηλώσεων.

Σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αμαυρώσει επί χρόνια την εικόνα της Αλβανίας. Σύμφωνα με αναλυτές, η χώρα αποτελεί κόμβο για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Ο Ράμα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του καταπολεμά τη διαφθορά όσο καμία προηγούμενη. Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή των βαλκανικών χωρών που επιδιώκουν την ένταξή τους στην ΕΕ, θέτοντας ως στόχο την προσχώρηση έως το 2030.

Ο Ράμα απέδωσε τις διαδηλώσεις σε ξένα συμφέροντα, χωρίς να τα κατονομάσει. Στα ίδια συμφέροντα απέδωσε και αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του αυτή την εβδομάδα.

«Ο Θεός ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Κανένας νέος, κανένας φοιτητής και κανένας ανήλικος δεν θα σκεφτόταν καν να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ξένο δάκτυλο», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ποινικά αδικήματα σε 388 άτομα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

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