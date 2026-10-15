Ράμα: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για υποκίνηση των διαδηλώσεων

Στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν σε μαθητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα Τίρανα την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως επιχειρεί να εμποδίσει την χώρα του στην ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής.

«Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωσή του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει στο παρελθόν», συνέχισε, τονίζοντας ότι δεν ευθύνονται οι φοιτητές για τις διαδηλώσεις.

«Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές», κατέληξε ο Ράμα.

Δείτε το βίντεο:

Σκηνές χάους στα Τίρανα

Σημειώνεται ότι από τα χθεσινά επεισόδια τραυματίστηκαν 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Παράλληλα, 51 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο.

Την Τετάρτη, εκατοντάδες κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας, πυρπολώντας γραφεία και καταστρέφοντας εξοπλισμό, προτού η ένταση μεταφερθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου Δυρραχίου που οδηγεί στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνουν το χάος που επικράτησε: Ομάδες νεαρών να ξηλώνουν πλάκες από τα πεζοδρόμια και να τις χρησιμοποιούν ως πολεμοφόδια, να βάζουν φωτιά σε καταστήματα, να λεηλατούν δημόσιους χώρους και να σπάνε σιδερένια κιγκλιδώματα.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, καθώς έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις στην Αλβανία, ενώ τα σχολεία στην χώρα παραμένουν κλειστά.