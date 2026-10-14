Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα

Πεδίο γενικευμένης σύρραξης θυμίζει το κέντρο των Τιράνων, στην Αλβανία, όπου βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μαίνονται ανεξέλεγκτα από το απόγευμα της Τετάρτης. Εκατοντάδες κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας, πυρπολώντας γραφεία και καταστρέφοντας εξοπλισμό, προτού η ένταση μεταφερθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Διαδηλωτές με κουκούλες σπάνε τη βιτρίνα ενός καταστήματος κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα Τίρανα της Αλβανίας, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, καθώς διαδηλωτές του κινήματος «Φλαμίνγκο» απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. AP

Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου Δυρραχίου που οδηγεί στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη. Ομάδες νεαρών ξήλωσαν πλάκες από τα πεζοδρόμια για να τις χρησιμοποιήσουν ως πολεμοφόδια, έβαλαν φωτιά σε καταστήματα, λεηλάτησαν εμπορικούς χώρους, έσπασαν σιδερένια κιγκλιδώματα και συνέθλιψαν σταθμευμένα οχήματα. Η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, επιχειρώντας να απωθήσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στις τάξεις των φοιτητών προστέθηκαν μαθητές γυμνασίων και λυκείων που κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους σε ένδειξη συμπαράστασης. Υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης, τα σχολεία της πόλης και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά, με την ατμόσφαιρα στην αλβανική πρωτεύουσα να παραμένει αποπνικτική.

A protester throws a stone at police during clashes in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 13, 2026, joining a demonstration organized by the Flamingo protest movement demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. (AP Photo/Hameraldi Agolli) AP

Πονοκέφαλος για τον Ράμα

Τα σοβαρά αυτά έκτροπα αποτελούν συνέχεια των συγκρούσεων της προηγούμενης ημέρας, κατά τις οποίες ομάδες διαδηλωτών είχαν καταλάβει προσωρινά το δημαρχείο των Τιράνων, αφήνοντας πίσω τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενώ για σήμερα είχε προγραμματιστεί ειρηνικό συλλαλητήριο με βασικά αιτήματα τις τραγικές ελλείψεις στις πανεπιστημιακές υποδομές και την απουσία επαγγελματικών προοπτικών για τους αποφοίτους, η κατάσταση ξέφυγε πριν καν αρχίσει η προγραμματισμένη συγκέντρωση.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έσπευσε να καταδικάσει τα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι οι πρωταγωνιστές των βανδαλισμών είναι εξωπανεπιστημιακά στοιχεία και όχι αυθεντικοί φοιτητές.

Παρότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις δεν συνδέονται άμεσα με την «εξέγερση των φλαμίνγκο» που πίεσε ασφυκτικά την κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι, αναλυτές εκτιμούν ότι η αναζωπύρωση της οργής στους δρόμους ενδέχεται να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα. Οι διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του Ράμα για υποθέσεις διαφθοράς είχαν προειδοποιήσει για επιστροφή το φθινόπωρο, γεγονός που καθιστά ορατό το ενδεχόμενο μιας κοινής αντικυβερνητικής συμμαχίας στις πλατείες.

Την έντονη ανησυχία τους για την τροπή των γεγονότων διατύπωσαν οι διεθνείς αποστολές στην Αλβανία. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα εξέδωσε οδηγία προς τους Αμερικανούς υπηκόους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, την ίδια ώρα που η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυνε έκκληση για άμεση επίδειξη αυτοσυγκράτησης.

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