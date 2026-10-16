Πεδίο μάχης τα Τίρανα: Τέταρτη μέρα εξέγερσης των φοιτητών, ζητούν παραίτηση Ράμα

Snapshot Οι φοιτητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο Έντι Ράμα κατηγορεί «ξένα χέρια» και δυνάμεις που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας για τις βίαιες ταραχές και τις καταστροφές.

Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα, με τραυματισμούς αστυνομικών και εκτεταμένες ζημιές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις.

Η αντιπολίτευση στηρίζει τις κινητοποιήσεις και ζητά μεταβατική κυβέρνηση και πρόωρες εκλογές, ενώ ο Ράμα αρνείται να παραιτηθεί και επιμένει στην πορεία προς την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε αποκλιμάκωση της βίας και διερεύνηση καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ο Έντι Ράμα κάνει λόγο για παρέμβαση «ξένων χεριών» στις μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Αλβανία, υποστηρίζοντας ότι δυνάμεις που δεν επιθυμούν την πρόοδο της χώρας τροφοδοτούν την αναταραχή.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής μπροστά από ένα ακόμη κτίριο που υπέστη ζημιές από τις ταραχές, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους επαγγελματίες και τους κατοίκους που επλήγησαν από τις καταστροφές.

«Θέλω να πω σε όλους όσοι κλαίνε για όσα συμβαίνουν και σε όσους διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στα Τίρανα ότι δεν είναι μόνοι τους», ανέφερε, υποσχόμενος ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό τους μόλις περάσει η κρίση.

Ο Ράμα επικαλέστηκε, μάλιστα, την εμπειρία του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι οι Αλβανοί κατάφεραν τότε να ξεπεράσουν μαζί μια ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία. Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους απέκτησαν στη συνέχεια νέες, πιο ασφαλείς κατοικίες.

«Αυτές οι φωτιές δεν είναι των φοιτητών»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αμφισβήτησε ότι οι καταστροφές που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα συνδέονται πραγματικά με τα αιτήματα των φοιτητών, διαχωρίζοντας τις κινητοποιήσεις από τα επεισόδια και τους εμπρησμούς.

«Πώς μπορούν οι φοιτητές να αποτελούν μέρος αυτού; Πώς μπορεί η επένδυση των γονιών στα παιδιά τους να γίνεται μέρος αυτής της καταστροφής;»

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητές. Αυτές οι φωτιές δεν είναι φωτιές των φοιτητών», πρόσθεσε, περιγράφοντας τους διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα και τις εικόνες χάους στα Τίρανα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποσταθεροποίησης της χώρας.

Παράλληλα, ο Ράμα κατηγόρησε αόριστα δυνάμεις, εντός και εκτός Αλβανίας, ότι επηρεάζουν την αντιπολίτευση και συμβάλλουν στην επανάληψη καταστροφικών επεισοδίων. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες δηλώσεις του δεν κατονόμασε τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους ξένους παράγοντες ούτε παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την αλβανική κυβέρνηση, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια των φοιτητικών διεκδικήσεων και έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησης, με βασικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του Ράμα - Συγκρούσεις, εμπρησμοί και παλλαϊκό αίτημα παραίτησης

Oι φοιτητικές κινητοποιήσεις στα Τίρανα μετατράπηκαν σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας, με συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμούς και εκτεταμένες ζημιές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις. Οι διαδηλωτές ζητούν πλέον ανοιχτά την παραίτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τέταρτη διαδοχική ημέρα, με τους διαδηλωτές να συγκρούονται και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας με την Αστυνομία στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας. Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και οχημάτων εκτόξευσης νερού υπό πίεση, ενώ ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες και φωτοβολίδες προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αλβανικής αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, είχαν τραυματιστεί 71 αστυνομικοί.

Εμπρησμοί και καταστροφές στο κέντρο των Τιράνων

Η ένταση είχε κορυφωθεί την Τετάρτη, όταν διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικό κτίριο και σε δύο υποκαταστήματα τραπεζών, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις. Ακολούθησαν πολύωρες συγκρούσεις με την αστυνομία, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν να διαλύσουν τα πλήθη με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού.

Την επόμενη ημέρα, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κοντά στο υπουργείο Παιδείας, ενώ η παρουσία μαθητών και νέων από άλλες πόλεις ενίσχυσε τον όγκο των συγκεντρώσεων. Κινητοποιήσεις και αποχές από τα μαθήματα καταγράφηκαν, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, και σε πόλεις όπως η Σκόδρα, η Κορυτσά, το Δυρράχιο και η Αυλώνα, καθώς και στο Ελμπασάν.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση, ενώ η υπουργός Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο, κάλεσε γονείς και μαθητές να μείνουν μακριά από τις εστίες έντασης. Η Αστυνομία προειδοποίησε ότι όσοι συμμετέχουν σε εμπρησμούς, καταστροφές περιουσιών ή επιθέσεις κατά αστυνομικών θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Από τα πανεπιστήμια στην ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο τα προβλήματα στην ανώτατη εκπαίδευση, το αυξημένο κόστος σπουδών, τις ανεπαρκείς οικονομικές ενισχύσεις και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των νέων μετά την αποφοίτησή τους. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια είχε αρχίσει να συσσωρεύεται εδώ και μήνες.

Οι φοιτητικές διεκδικήσεις συνδέθηκαν με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα «Flamingo», το οποίο αντιδρά και στο σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις αλβανικές ακτές, που συνδέεται με επενδυτική εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ

Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το καλοκαίρι, με διαδηλωτές να εκφράζουν ανησυχίες για την αξιοποίηση της παράκτιας περιοχής και να αμφισβητούν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Η οργή απέναντι στην κυβέρνηση ενισχύθηκε παράλληλα από τις καταγγελίες για διαφθορά, το αυξημένο κόστος ζωής και την έλλειψη προοπτικών για τους νέους.

Ο Ράμα αρνείται να παραιτηθεί - Στο πλευρό των διαδηλωτών η αντιπολίτευση

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο Έντι Ράμα απέρριψε το ενδεχόμενο παραίτησής του. Υποστήριξε ότι η ευθύνη του είναι να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών και να αντιμετωπίσει όσα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, επιμένοντας παράλληλα ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός έχει κατηγορήσει την αντιπολίτευση για υποκίνηση της βίας, ενώ η αντιπολιτευόμενη Δημοκρατική Κόμματος στηρίζει τις κινητοποιήσεις και ζητά τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης που θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Η αντιπολίτευση έχει επίσης ανακοινώσει ότι παρέχει νομική υποστήριξη σε διαδηλωτές που συνελήφθησαν. Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Ράμα εξασφάλισε τέταρτη διαδοχική εκλογική νίκη το 2025 και οι επόμενες τακτικές βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Την ανησυχία της για την κλιμάκωση της βίας εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας αποκλιμάκωση, αναλογική αντίδραση από τις αρχές και διερεύνηση καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία εναντίον διαδηλωτών και δημοσιογράφων.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η κυβέρνηση θα καταφέρει να περιορίσει την κρίση μέσω διαλόγου ή εάν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, διευρύνοντας την αμφισβήτηση της πολιτικής ηγεσίας. Προς το παρόν, ο Ράμα επιμένει ότι θα παραμείνει στην εξουσία, ενώ οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις συγκεντρώσεις τους.

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