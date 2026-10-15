«Φλέγονται» τα Τίρανα: Σοβαρά επεισόδια στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Δεκάδες τραυματίες

Snapshot Στα Τίρανα σημειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με 89 τραυματίες και χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού από την αστυνομία.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από φοιτητικές διαμαρτυρίες για το εκπαιδευτικό σύστημα και εξελίχθηκαν σε ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα με αιτήματα για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 ως περιβαλλοντικό κίνημα ενάντια σε μεγάλη τουριστική επένδυση συνδεόμενη με τον Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά επεκτάθηκε σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί και κατηγορεί την αντιπολίτευση για υποκίνηση βίας, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας και κάλεσε σε αναλογική αντίδραση των αρχών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά υπηρεσιακή κυβέρνηση και πρόωρες εκλογές. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων έχει μετατραπεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το κέντρο των Τιράνων, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κλιμακώνονται, προκαλώντας σοβαρή πολιτική κρίση και αυξανόμενη ανησυχία στις Βρυξέλλες.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, χιλιάδες διαδηλωτές, ανάμεσά τους φοιτητές και μαθητές λυκείου, κατέκλυσαν τους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, όταν ομάδες νεαρών επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί έξω από το υπουργείο Παιδείας. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και αντλίες νερού, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών.

Η ένταση είχε κορυφωθεί ήδη από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όταν ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και εμπορικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια της Τετάρτης, μεταξύ των οποίων 61 αστυνομικοί.

Οι εικόνες από την πρωτεύουσα αποτυπώνουν την κλιμάκωση της έντασης: φλεγόμενα οδοφράγματα, σπασμένες βιτρίνες, αστυνομικές δυνάμεις με εξοπλισμό καταστολής και νέους που συνεχίζουν να διαδηλώνουν παρά τα επεισόδια.

Από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες στη γενικευμένη αντικυβερνητική κινητοποίηση

Το νέο κύμα συγκρούσεων ξεκίνησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία φοιτητικών ομάδων που διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στο αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι φοιτητές ζητούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών, μείωση των διδάκτρων και μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται επίσης οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και η δυσκολία των νέων να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Οι αρχικά φοιτητικές κινητοποιήσεις συνδέθηκαν γρήγορα με ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα, το οποίο είχε ήδη αναπτυχθεί τους προηγούμενους μήνες.

Την Τρίτη, οι πρώτες συγκρούσεις σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Παιδείας, ενώ ομάδες διαδηλωτών προχώρησαν σε καταστροφές καταστημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 23 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί έξι αστυνομικών και ενός δημοσιογράφου. Την Τετάρτη, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω.

AP

Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας φλεγόμενους κάδους απορριμμάτων, ενώ η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τις συγκεντρώσεις με χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων.

Από την Πέμπτη, μαθητές λυκείου εντάχθηκαν στις κινητοποιήσεις, δίνοντας μεγαλύτερη μαζικότητα στις διαδηλώσεις.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συγκεντρώσεων εξελίχθηκε ειρηνικά, ομάδες διαδηλωτών αποσπάστηκαν από τις πορείες και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις ή επιτέθηκαν σε κτίρια και καταστήματα.

Πώς ξεκίνησε η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Πίσω από το σημερινό κύμα διαδηλώσεων βρίσκεται ένα κίνημα που είχε αρχικά οικολογικό χαρακτήρα, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα.

AP

Πρόκειται για τη λεγόμενη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» (Flamingo Revolution), που εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2026, με αφορμή την αντίδραση πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων σε μεγάλα τουριστικά επενδυτικά σχέδια στις ακτές της Αλβανίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επένδυση πολυτελούς τουρισμού που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στο νησί Σαζάν και οι ανησυχίες για παρεμβάσεις στο ευαίσθητο παράκτιο οικοσύστημα της περιοχής Βιόσα–Νάρτα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την προστασία της δημόσιας γης και τη διαφάνεια των επενδυτικών συμφωνιών.

AP

Το φλαμίνγκο επιλέχθηκε ως σύμβολο των κινητοποιήσεων, καθώς χιλιάδες από τα συγκεκριμένα πτηνά ζουν στους προστατευόμενους υγροτόπους της λιμνοθάλασσας Νάρτα, κοντά στην περιοχή των επίμαχων επενδυτικών σχεδίων.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να εμφανίζονται με πλακάτ, ομοιώματα και κοστούμια σε σχήμα ροζ φλαμίνγκο, μετατρέποντας το πτηνό σε σύμβολο της περιβαλλοντικής προστασίας και της αντίθεσης σε μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις.

Σύντομα, όμως, οι αντιδράσεις ξεπέρασαν το αρχικό περιβαλλοντικό αίτημα.Από τις αρχές Ιουνίου πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες συγκεντρώσεις στα Τίρανα, ενώ το κίνημα διεύρυνε σταδιακά την ατζέντα του, θέτοντας ζητήματα διαφθοράς, κοινωνικών ανισοτήτων, εκπαίδευσης, οικονομικών δυσκολιών και μετανάστευσης των νέων.

Το επενδυτικό σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ που προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις

Η επένδυση που βρέθηκε στο επίκεντρο των διαδηλώσεων συνδέεται με την Affinity Partners, την εταιρεία επενδύσεων που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ. Το σχέδιο, εκτιμώμενης αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στο νησί Σαζάν, κοντά στην Αυλώνα, με ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα και μαρίνα.

Το Σαζάν, που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης της Αδριατικής με το Ιόνιο, υπήρξε για δεκαετίες στρατιωτική εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα αποτελούσε μία από τις πιο απόρρητες στρατιωτικές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, η σχεδιαζόμενη τουριστική αξιοποίησή του έχει δημιουργήσει έντονη αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση Ράμα υποστηρίζει ότι η επένδυση μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τη θέση της Αλβανίας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

AP

Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τη διαφάνεια των διαδικασιών και το ενδεχόμενο η παράκτια ανάπτυξη να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής αξίας.

Η λιμνοθάλασσα Νάρτα, όπου ζουν τα φλαμίνγκο, αποτελεί διακριτή περιοχή από το νησί Σαζάν. Ωστόσο, οι αντιδράσεις για τα σχεδιαζόμενα τουριστικά έργα στην ευρύτερη παράκτια ζώνη έχουν συνδεθεί πολιτικά, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου κινήματος διαμαρτυρίας.

«Θα βρισκόμαστε στην πλατεία κάθε μέρα» – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση Ράμα

Οι κινητοποιήσεις της Πέμπτης έφεραν χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο των Τιράνων, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της παραίτησης του πρωθυπουργού. Μεταξύ εκείνων που πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες βρίσκεται ο Ματέο Ισκολάρι, ο οποίος, με διαδικτυακή του ανάρτηση, δεσμεύτηκε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Όπως υποστήριξε, οι διαδηλωτές σκοπεύουν να επιστρέφουν καθημερινά στους δρόμους και να απαντούν σε κάθε απόπειρα περιορισμού των κινητοποιήσεων με μεγαλύτερη συμμετοχή και δράσεις πολιτικής ανυπακοής. Για τους συμμετέχοντες, τα αιτήματα δεν περιορίζονται πλέον στην απόσυρση ενός επενδυτικού σχεδίου. Η δημόσια αντιπαράθεση αφορά την κατάσταση της εκπαίδευσης, τις καταγγελίες περί διαφθοράς, την οικονομική κατάσταση των νέων και την εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Η συνένωση των φοιτητικών κινητοποιήσεων με την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» έχει διευρύνει την κοινωνική βάση των διαμαρτυριών, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την κυβέρνηση.

AP

Έντι Ράμα: «Κανείς δεν μπορεί να πιάσει την Αλβανία από τον λαιμό»

Παρά την κλιμάκωση των επεισοδίων και τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Έντι Ράμα διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.Την Πέμπτη επισκέφθηκε συνεργεία που πραγματοποιούσαν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ενώ δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από κτίριο εκπαιδευτικού ιδρύματος που είχε υποστεί ζημιές από φωτιά.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι υποκινούν τη βία, υποστηρίζοντας πως η χώρα πρέπει να συνεχίσει ανεμπόδιστα την ευρωπαϊκή της πορεία.

«Θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτές τις δύσκολες ώρες, γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει να προχωρά, θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη», δήλωσε.

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα για την τήρηση της νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα εξασφάλισε το 2025 την τέταρτη συνεχόμενη εκλογική του νίκη, ενώ οι επόμενες τακτικές βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το 2029.

Η κυβέρνηση επικαλείται τη δημοκρατική της νομιμοποίηση και επιμένει στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Αλβανία επιδιώκει να προωθήσει την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

AP

Η αντιπολίτευση ζητά υπηρεσιακή κυβέρνηση και πρόωρες εκλογές

Στο πλευρό των φοιτητών έχει ταχθεί το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ζητά από τον Έντι Ράμα να προχωρήσει στον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, με στόχο την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν έκφραση ευρύτερης δυσαρέσκειας απέναντι στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η σημερινή κρίση αντανακλά την απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ηλικιών.

Οι κατηγορίες περί εκτεταμένης διαφθοράς αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αντιπολιτευτικής κριτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν αποδειχθεί στο σύνολό τους.

Πάντως, το αντικυβερνητικό κίνημα δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με το Δημοκρατικό Κόμμα. Από την εμφάνισή του τον Ιούνιο, μέρος των διαδηλωτών έχει εκφράσει δυσαρέσκεια και απέναντι σε πρόσωπα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναλλαγή των ίδιων κομμάτων στην εξουσία.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα βίαια επεισόδια

Οι εξελίξεις στα Τίρανα προκάλεσαν και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης την ανησυχία της για την κλιμάκωση της βίας και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να αντιδρούν με τρόπο αναλογικό.

Η ευρωπαϊκή παρέμβαση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις ενταξιακές φιλοδοξίες της Αλβανίας, καθώς οι εξελίξεις αναδεικνύουν ζητήματα δημόσιας τάξης, προστασίας του δικαιώματος στη διαμαρτυρία και λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι διοργανωτές έχουν διαμηνύσει ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ ο Έντι Ράμα αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης.

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