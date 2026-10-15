Απάντηση Ράμα σε διαδηλωτές: «Δεν θα παραιτηθώ - Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές»   

Οι διαδωλητές είχαν καλέσει τον πρωθυπουργό της Αλβανίας να παραιτηθεί έως τις 13:00 τοπική ώρα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Απάντηση Ράμα σε διαδηλωτές: «Δεν θα παραιτηθώ - Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές»   
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν μόνο μέσω εκλογών.
  • Ο Ράμα τόνισε πως δεν θα αφήσει τη βία να εμποδίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
  • Υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κυρίως φοιτητών και μαθητών, στους δρόμους των Τιράνων και άλλων πόλεων.
  • Η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στα Τίρανα ανεστάλη για την ασφάλεια των πολιτών λόγω της έκρυθμης κατάστασης.
  • Οι διαδηλωτές προχωρούν σε ζημιές δημόσιων κτιρίων σε διάφορες πόλεις όπως το Ελμπασάν, τη Σκόδρα και την Κορυτσά.
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«Δεν θα παραιτηθώ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές», είπε στο Reuters o πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος απάντησε ουσιαστικά στο τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως τις 13:00 τοπική ώρα.

Ο Ράμα υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.

«Η ευθύνη μου είναι να ακούσω, να απαντήσω σε εύλογες ανησυχίες και να προχωρήσω την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Νωρίτερα ο Ράμα κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως επιχειρεί να εμποδίσει την χώρα του στην ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής. «Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωσή του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει στο παρελθόν», συνέχισε, τονίζοντας ότι δεν ευθύνονται οι φοιτητές για τις διαδηλώσεις. «Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές», κατέληξε ο Ράμα.

Εν τω μεταξύ, από το πρωί, εκτεταμένα επεισόδια σημειώνονται στις δρόμους των Τιράνων μεταξύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φοιτητών. Εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης ανεστάλη η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών. Μαζί με τους διαδηλωτές είναι και μαθητές. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως στο Ελμπασάν, τη Σκοδρα, την Κορυτσά όπου φοιτητές και μαθητές προκαλούν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

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