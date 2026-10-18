Αλβανία: Τεταμένη για έκτη ημέρα η κατάσταση στα Τίρανα - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές και πολίτες όλων των ηλικιών έχουν κατακλύσει τους δρόμους των Τιράνων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αλβανία: Τεταμένη για έκτη ημέρα η κατάσταση στα Τίρανα - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διαδηλώσεις στα Τίρανα συνεχίζονται για έκτη ημέρα με συγκρούσεις, τραυματισμούς, βανδαλισμούς και λεηλασίες.
  • Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και την πολιτική αλλαγή, καθώς και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
  • Ο Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί και υποστηρίζει ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει μέσω εκλογών.
  • Έχουν συλληφθεί 167 άτομα και έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες εις βάρος 388 συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις.
  • Επτά αστυνομικοί βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και ερευνώνται για υπέρβαση καθηκόντων.
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Τεταμένη παραμένει για έκτη ημέρα η κατάσταση στα Τίρανα της Αλβανίας, με συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, μάχες σώμα με σώμα, φωτιές στον δρόμο και σε κτίρια, πολλούς τραυματίες, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές και πολίτες όλων των ηλικιών έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πρωτεύουσας. Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η άμεση παραίτηση του Έντι Ράμα, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή θα πρέπει να προκύψει μέσω εκλογών.

Παράλληλα, οι φοιτητές διεκδικούν τον εκσυγχρονισμό της παιδείας και την προώθηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Καθοριστικό ρόλο στην κλιμάκωση της δυσαρέσκειας διαδραματίζουν τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και η ατιμωρησία.

«Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να προστατεύσω τους πολίτες μας, να εγγυηθώ τη δικαιοσύνη και να οδηγήσω την Αλβανία μπροστά, μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια πολύ σαφή εντολή: να δει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030» έγραψε στο Facebook.

Σύμφωνα με τον Χίτα, 167 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτής της εβδομάδας και έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες σε βάρος 388 ατόμων.

Επτά αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αποτελούν αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας για υπέρβαση των καθηκόντων τους.

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