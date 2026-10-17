Αλβανία: Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές

Snapshot Στα Τίρανα και άλλες αλβανικές πόλεις συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές και μαθητές λυκείου.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Λέζα και το Δυρράχιο, όπου επικρατεί μεγάλη ένταση.

Το αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του, αλλά ο Ράμα δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει και σκοπεύει να συνεχίσει τις πολιτικές του.

Ο πρωθυπουργός τονίζει την ευθύνη του για την προστασία των πολιτών, τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και το στόχο ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Η βουλευτής Ελίζα Σπιροπάλι καλεί σε άμεση ακρόαση των διαδηλωτών, αναγνώριση λαθών και ανάληψη πολιτικής ευθύνης για την επίλυση της κρίσης. Snapshot powered by AI

Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές και μαθητές Λυκείου σημειώθηκαν σήμερα 5η ημέρα των διαδηλώσεων στα Τίρανα στην Αλβανία, στην λεωφόρου Δυρραχίου κοντά στο υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες σε πολλές αλβανικές πόλεις. Μάλιστα στην Λέζα και το Δυρράχιο , επικρατεί μεγάλη ένταση και η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.

Να σημειωθεί ,πως χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις,ενώ χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο .Ωστόσο το βλέμμα όλων, είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα.

Και ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Διαδηλώσεις στην Αλβανία EPA

Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος ,πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως αναφέρει η βουλευτής μεταξύ άλλων στην μακροσκελή επιστολή της, « η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».

Διαδηλώσεις στην Αλβανία EPA

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