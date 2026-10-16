Αλβανία: Τέταρτη μέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία

Snapshot Στην Αλβανία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, υπουργείων και φοιτητικών εστιών.

Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει συνολικά 152 συλλήψεις και έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες σε βάρος άλλων 97 ατόμων, ενώ 24 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι πίσω από τα επεισόδια βρίσκονται «ξένες ομάδες» που υποκινούν τη βία μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Περίπου 120 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία από τραυματισμούς, ενώ δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι των Τιράνων καθώς και πολλών ακόμη πόλεων της Αλβανίας, με τους διαδηλωτές να βρίσκονται για τέταρτη μέρα στους δρόμους, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν από τους μαθητές και τους φοιτητές, ακολουθώντας πολλές πόλεις της Ευρώπης, έχουν μετατραπεί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί έχουν σημειωθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, φανάρια και πινακίδες δρόμου καθώς και σε δημόσια κτήρια.

Σήμερα, Παρασκευή, οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν απο τις 10 το πρωί στο κέντρο των Τιρράνων, ενώ επεισόδια ξέσπασαν έξω από τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, καθώς και στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών γκρέμισαν την πόρτα της εισόδου και έβαλαν φωτιά πριν απομακρυνθούν από την αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού στο οποίο παρέμειναν για περίπου δύο ώρες κατά τη σημερινή απογευματινή πορεία. Μάλιστα σημειώθηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία, με τα συγκεντρωμένα άτομα να πετούν πέτρες και πυροτεχνήματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι τους απομάκρυναν με δακρυγόνα και αύρες νερού.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα έμειναν κλειστές με κατεβασμένα ρολά πάνω στα οποία τοποθέτησαν πινακίδες με το μήνυμα είμαστε μαζί σας προκείμενου να αποτρέψουν ζημίες και λεηλασίες.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, με δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμούς, ενώ ο κόσμος παραμένει στους δρόμους.

Διαδηλωτές προσπαθούν να βάλουν φωτιά έξω από το υπουργείο Οικονομικών AP

Περισσότερες από 400 συλλήψεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Παρασκευή, σήμερα συνελήφθησαν 56 άτομα στα Τίρανα, μεταξύ των οποίων και 16 ανήλικοι ηλικίας 15 έως 17 ετών, ενώ έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες και σε βάρος ακόμη 97 ατόμων.

Συνολικά, τις τελευταίες τέσσερις μέρες των βίαιων συγκρούσεων έχουν πραγματοποιηθεί 152 συλλήψεις σε ολόκληρη την Αλβανία, ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση 324 διαδηλωτές, εις βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ορισμένοι συμμετέχοντες έριξαν πέτρες, σκληρά αντικείμενα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και κτηρίων κρατικών φορέων.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ζημιές σε επιχειρήσεις, τράπεζες, πινακίδες οδικής σήμανσης και άλλη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, καθώς και την πυρπόληση αστυνομικών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι περίπου 15 υποκαταστήματα τραπεζών έχουν υποστεί βανδαλισμούς, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν γίνει και στις φοιτητικές εστίες των Τιρράνων. Παρόμοια επεισόδια γίνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αυλώνα, Ελπασάν, Σκόντρα, Αργυρόκαστρο και Κουκές.

«Ξένες ομάδες» βλέπουν οι Αρχές πίσω από τα επεισόδια

Σύμφωνα με τις Αρχές, 24 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Κρατικής Αστυνομίας, Ντιμίτρακ Ζίου, υπέδειξε σε σημερινή ανακοίνωση, κανάλια επικοινωνίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία παρακινούν για βίαια επεισόδια, τρομοκρατικές ενέργειες και απειλές κατά αστυνομικών.

Ισχυρίστηκε ότι ανώνυμοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από άτομα ή ομάδες με εξτρεμιστικές και βίαιες τάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της Αλβανίας, με σκοπό την υποκίνηση αναταραχών.

Σύμφωνα με τον Ζιού, η αστυνομία διεξάγει λεπτομερείς έρευνες για να ταυτοποιήσει τα εμπλεκόμενα άτομα και να προσδιορίσει τα κίνητρά τους, τα οποία χαρακτήρισε ως αποσταθεροποιητικά και επικίνδυνα για τη χώρα.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ο Ζιού δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις ύποπτες ομάδες, την ταυτότητα των διαχειριστών τους ή συγκεκριμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς για εμπλοκή ξένων παραγόντων στην υποκίνηση βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Νεαρή διαδηλώτρια σε κώμα

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για περίπου 120 άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία αφού τραυματίστηκαν σε επεισόδια με την αστυνομία. Φοιτητές καταγγέλλουν αναίτια βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος καθώς ξυλοκοπούσαν τραυματισμένο και πεσμένο στο έδαφος διαδηλωτή.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που έχει ξεσπάσει μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ενώ μία κοπέλα μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο.