Τίρανα: Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και «Αύρες» - Στο γραφείο του Έντι Ράμα κατευθύνονται οι διαδηλωτές

Snapshot Στα Τίρανα οι διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία που χρησιμοποιεί δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού για να περιορίσει το πλήθος.

Οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση.

Περίπου 45 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή με συμμετοχή νέων και φοιτητών.

Οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την εμπορική δραστηριότητα των Τιράνων, με αρκετά καταστήματα κλειστά και αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η αντιπολίτευση στηρίζει τους φοιτητές και καταδικάζει τις προσαγωγές, ενώ οι επιχειρηματίες είναι διχασμένοι ως προς τις συνέπειες των διαδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Νέα ένταση επικρατεί στα Τίρανα, όπου οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται και οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση χημικών για να περιορίσουν το πλήθος. Στην οδό Δυρραχίου, διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέα εστία επεισοδίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο επιστρατεύτηκαν «Αύρες», τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ η αστυνομία προχώρησε και στη χρήση δακρυγόνων, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές κινούνται προς το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση για τις 18:00.

Συνεχίζεται η αναταραχή μετά τα χθεσινά επεισόδια

Η νέα ένταση έρχεται μετά τις σοβαρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έβαλαν φωτιές σε κάδους και δημιούργησαν οδοφράγματα στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 23:30, οπότε διαλύθηκε και το τελευταίο μπλοκ διαδηλωτών, έπειτα από νέα αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 45 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών κινητοποιήσεων, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για τον αριθμό των συλλήψεων.

Η αστυνομία αντιδρά εν μέσω δακρυγόνων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας AP

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, η αστυνομία χρησιμοποίησε οχήματα εκτόξευσης νερού και μεγάλες ποσότητες δακρυγόνων, ενώ τα κυβερνητικά κτήρια τέθηκαν υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Στους δρόμους νέοι και φοιτητές

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με νέους, μαθητές και φοιτητές να βρίσκονται μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες. Οι εκπρόσωποι της Gen Z εμφανίζονται, μέχρι στιγμής, αρνητικοί στο ενδεχόμενο διαλόγου με τον Έντι Ράμα, ο οποίος έχει απευθύνει πρόσκληση για συζήτηση, ζητώντας να σταματήσουν πρώτα τα επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τον επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, να δηλώνει ότι στηρίζει τους φοιτητές και να καταδικάζει τις προσαγωγές και τις συλλήψεις που θεωρεί άδικες.

Ένας διαδηλωτής πετάει μια πέτρα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας AP

Επιπτώσεις στην αγορά και την καθημερινότητα

Η αναταραχή έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα των Τιράνων, καθώς τη Δευτέρα περίπου 100 καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σήμερα, αρκετές επιχειρήσεις επιχειρούν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς, ωστόσο η νέα ένταση δημιουργεί ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι επιχειρηματίες εμφανίζονται διχασμένοι, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές, ενώ άλλοι ζητούν να αποκατασταθεί η ηρεμία, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πορεία των διαδηλωτών προς το γραφείο του πρωθυπουργού και στο κατά πόσο θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή νέα σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Μια γυναίκα φωνάζει στην αστυνομία κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας AP

Διαβάστε επίσης