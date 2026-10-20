Τίρανα: Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και «Αύρες» - Στο γραφείο του Έντι Ράμα κατευθύνονται οι διαδηλωτές

Νέα επεισόδια το απόγευμα της Τρίτης στα Τίρανα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τίρανα: Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και «Αύρες» - Στο γραφείο του Έντι Ράμα κατευθύνονται οι διαδηλωτές
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στα Τίρανα οι διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία που χρησιμοποιεί δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού για να περιορίσει το πλήθος.
  • Οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση.
  • Περίπου 45 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή με συμμετοχή νέων και φοιτητών.
  • Οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την εμπορική δραστηριότητα των Τιράνων, με αρκετά καταστήματα κλειστά και αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης.
  • Η αντιπολίτευση στηρίζει τους φοιτητές και καταδικάζει τις προσαγωγές, ενώ οι επιχειρηματίες είναι διχασμένοι ως προς τις συνέπειες των διαδηλώσεων.
Snapshot powered by AI

Νέα ένταση επικρατεί στα Τίρανα, όπου οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται και οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση χημικών για να περιορίσουν το πλήθος. Στην οδό Δυρραχίου, διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέα εστία επεισοδίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο επιστρατεύτηκαν «Αύρες», τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ η αστυνομία προχώρησε και στη χρήση δακρυγόνων, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές κινούνται προς το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση για τις 18:00.

Συνεχίζεται η αναταραχή μετά τα χθεσινά επεισόδια

Η νέα ένταση έρχεται μετά τις σοβαρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έβαλαν φωτιές σε κάδους και δημιούργησαν οδοφράγματα στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 23:30, οπότε διαλύθηκε και το τελευταίο μπλοκ διαδηλωτών, έπειτα από νέα αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 45 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών κινητοποιήσεων, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για τον αριθμό των συλλήψεων.

Albania

Η αστυνομία αντιδρά εν μέσω δακρυγόνων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας

AP

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, η αστυνομία χρησιμοποίησε οχήματα εκτόξευσης νερού και μεγάλες ποσότητες δακρυγόνων, ενώ τα κυβερνητικά κτήρια τέθηκαν υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Στους δρόμους νέοι και φοιτητές

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με νέους, μαθητές και φοιτητές να βρίσκονται μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες. Οι εκπρόσωποι της Gen Z εμφανίζονται, μέχρι στιγμής, αρνητικοί στο ενδεχόμενο διαλόγου με τον Έντι Ράμα, ο οποίος έχει απευθύνει πρόσκληση για συζήτηση, ζητώντας να σταματήσουν πρώτα τα επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τον επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, να δηλώνει ότι στηρίζει τους φοιτητές και να καταδικάζει τις προσαγωγές και τις συλλήψεις που θεωρεί άδικες.

Albania

Ένας διαδηλωτής πετάει μια πέτρα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας

AP

Επιπτώσεις στην αγορά και την καθημερινότητα

Η αναταραχή έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα των Τιράνων, καθώς τη Δευτέρα περίπου 100 καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σήμερα, αρκετές επιχειρήσεις επιχειρούν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς, ωστόσο η νέα ένταση δημιουργεί ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι επιχειρηματίες εμφανίζονται διχασμένοι, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές, ενώ άλλοι ζητούν να αποκατασταθεί η ηρεμία, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πορεία των διαδηλωτών προς το γραφείο του πρωθυπουργού και στο κατά πόσο θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή νέα σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

APTOPIX Albania Protests

Μια γυναίκα φωνάζει στην αστυνομία κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας

AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ ανοιχτά της Καλιφόρνια: 11 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους - Φόβοι ότι τους έφαγαν καρχαρίες

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας: Οι τρεις ζωές της Λαυρεωτικής - Από ηλεκτρικός σταθμός σε... «Δαίδαλος»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Έκλεψαν τάματα και χρυσαφικά από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πρέπει να βγάζετε τους φακούς επαφής πριν κάνετε ντους - Τι να κάνετε αν βραχούν

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Με επιτυχία παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο»

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βεγγάζη: Πώς φτάσαμε στη σημερινή επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ερωτικό τρίγωνο» με ευτυχή κατάληξη: Άνδρας πάντρεψε την επί 17 χρόνια σύζυγό του με τον εραστή της

17:25ANNOUNCEMENTS

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Συναυλία Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε στον βυθό κοντά στον Μύτικα - Σε βάθος 21 μέτρων

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ προσέκρουσε σε μάντρα - Τραυματίας ο 17χρονος οδηγός

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσογιάννης - Το Σάββατο η κηδεία του

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

16:55LIFESTYLE

Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα Τίρανα: Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και «Αύρες» - Προς το γραφείο του Έντι Ράμα κατευθύνονται οι διαδηλωτές

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία υπογράφουν συμφωνία για αμυντική βιομηχανία

16:37LIFESTYLE

Στην Πάρο μετά την ένταση με την Άννα Βίσση ο Νίκος Καρβέλας - Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Επτά χρόνια μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Χαφτάρ επισημοποιεί την κυβίστηση: Είναι ράπισμα για την Αθήνα; Τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακυρώσει τα νέα δεδομένα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Ελάφι κάνει μπάνιο στη θάλασσα και χαρίζει ένα μοναδικό θέαμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

16:55LIFESTYLE

Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

16:37LIFESTYLE

Στην Πάρο μετά την ένταση με την Άννα Βίσση ο Νίκος Καρβέλας - Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral αντίδραση: Γάτα «μυρίστηκε» την ενέδρα ουκρανικού drone σε Ρώσους στρατιώτες

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσογιάννης - Το Σάββατο η κηδεία του

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βεγγάζη: Πώς φτάσαμε στη σημερινή επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

16:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε από ανακοπή ο παλαίμαχος παίκτης του Αστέρα Τρίπολης Σταύρος Σιαμπάνης σε ηλικία 50 ετών

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Ελάφι κάνει μπάνιο στη θάλασσα και χαρίζει ένα μοναδικό θέαμα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

14:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ