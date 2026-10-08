Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών του πρωταθλήματος - Βίντεο

Snapshot Δύο παίκτριες γυναικείας ομάδας μπάσκετ στην Τουρκία πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια αγώνα της πρώτης κατηγορίας.

Η ένταση ξεκίνησε σε μια διεκδίκηση ριμπάουντ μεταξύ της Μπεατρίς Μομπρέμιερ και της Κέλσι Μπόουν, που προκάλεσε σπρωξιές και μπουνιές.

Η Μπόουν έπεσε στο παρκέ και δέχτηκε χτυπήματα από τη Μομπρέμιερ πριν χωριστούν από τις συμπαίκτριες και τους διαιτητές.

Οι διαιτητές απέβαλαν τις δύο παίκτριες μετά την εξέταση βίντεο, με τη γηπεδούχο ομάδα να κερδίζει τον αγώνα 64-58.

Οι Μομπρέμιερ και Μπόουν κινδυνεύουν με πολύμηνη τιμωρία λόγω της συμπεριφοράς τους. Snapshot powered by AI

Απίστευτος καυγάς σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία, όταν δύο παίκτριες των ομάδων Μελιγκαζί Καϊσέρι και Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ, που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, πιάστηκαν στα χέρια.

Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου του αγώνα στο Αθλητικό Κέντρο «Καντίρ Χας», και με σκορ 43-44 υπέρ της Τουργκουτλού, οι δύο παίκτριες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέληξαν να χτυπούν με μπουνιές η μία την άλλη, μετά από μια σωματική μάχη για την κατάκτηση θέσης.

Η Μπεατρίς Μομπρέμιερ (σέντερ των γηπεδούχων) και η Κέλσι Μπόουν (σέντερ των φιλοξενούμενων) διεκδίκησαν το ριμπάουντ μετά από το χαμένο σουτ της δεύτερης, ωστόσο γρήγορα η μία άρχισε να απωθεί την άλλη. Πολύ γρήγορα η ένταση εξελίχθηκε με σπρωξιές και μπουνιές, ενώ η Μπόουν κατέληξε να πέφτει στο παρκέ και η Μομπρέμιερ να συνεχίζει να την χτυπά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, όλες οι παίκτριες και οι διαιτητές που βρίσκονταν στο παρκέ έτρεξαν για να τις χωρίσουν, και να αποφευχθούν τα χειρότερα με την Μπόουν πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας της να σηκώνει επιδεικτικά τους δείκτες και των δύο χεριών της, να έχει λεκτική διαμάχη με τους οπαδούς της Μελιγκαζί που ήταν από πίσω και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια εν μέσω φοβερών αποδοκιμασιών.

Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το βίντεο απέβαλλαν τις δύο Αμερικανίδες με τη γηπεδούχο να παίρνει τελικά το ματς με 64-58, ενώ Μομπρέμιερ και Μπόουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολύμηνης τιμωρίας.