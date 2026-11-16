Κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ στο EuroMillions, αλλά δεν το έχει εισπράξει: Πότε λήγει η προθεσμία
Η διοργανώτρια εταιρεία της γαλλικής λοταρίας αναζητά τον κάτοχο ενός τυχερού δελτίου που κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς η προθεσμία για την εξαργύρωση πλησιάζει
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Ένα εκατομμύριο ευρώ περιμένει τον ιδιοκτήτη ενός τυχερού δελτίου στη Γαλλία, ο οποίος όμως δεν έχει εμφανιστεί ακόμη για να διεκδικήσει τα χρήματά του. Η διοργανώτρια εταιρεία της γαλλικής λοταρίας έχει ξεκινήσει προσπάθεια εντοπισμού του, καθώς απομένουν πλέον ελάχιστες ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία και το ποσό να χαθεί οριστικά για τον νικητή.
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