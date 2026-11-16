Guardian: Το Ισραήλ εντοπίζει Παλαιστίνιους μέσω της Amazon - Πάνω από 3 εκατ. φωτογραφίες στο cloud

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός ανέβασε πάνω από 3,5 εκατομμύρια φωτογραφίες Παλαιστινίων στην πλατρμα cloud της Amazon για αναγνώριση προσώπου.

Οι φωτογραφίες συλλέχθηκαν κυρίως από σημεία ελέγχου σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Η Amazon Web Services (AWS) παρέχει υπηρεσίες cloud στον ισραηλινό στρατό μέσω της σύμβασης «Νίμπους», που απαγορεύει τον περιορισμό χρήσης ακόμα και σε περιπτώσεις παραβίασης όρων.

Η σχέση μεταξύ AWS και Ισραηλινών Δυνάμεων ενισχύθηκε παρά τις διεθνείς κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Snapshot powered by AI

Πάνω από 3 εκατομμύρια φωτογραφίες μεταφόρτωσε ο ισραηλινός στρατός στην πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της Amazon, προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα Παλαιστίνιων μέσα από την τεχνολογία face ID της - Rekognition.

Όπως φαίνεται σε έγγραφα που δίνει στη δημοσιότητα ο Guardian, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ανέβασαν στο Cloud της Amazon 3,5 εκατομμύρια φωτογραφίες Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Όχθη – τις οποίες διέθεσε στην πλατφόρμα από τους πρώτους κιόλας μήνες της εισβολής των IDF στη Γάζα.

Το ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει πως το Ισραήλ έχει μεταφέρει τα τελευταία χρόνια τεράστιους όγκους δεδομένων σε κέντρα (data centres) της Amazon.

Οι 3,5 εκατ. φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν σε κέντρο δεδομένων της Amazon κοντά στο Τελ Αβίβ, από ένα τμήμα του ισραηλινού στρατού γνωστό και ως Rolling Stone, το οποίο, μεταξύ άλλων, επιβλέπει αρκετά data centers που συγκεντρώνουν στοιχεία για Παλαιστινίους.

Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των Παλαιστινίων

Αφού το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία εισβολή στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, οι IDF συνέλεγαν συστηματικά εικόνες Παλαιστινίων που διέρχονταν από σημεία ελέγχου - και που πολλές φορές είχαν εκτοπιστεί από τις περιοχές, επειδή αυτές είχαν βομβαρδιστεί από τις IDF.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ιδίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ οι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές για smartphones για να συλλέγουν φωτογραφίες και δεδομένα Παλαιστινίων.

Στα αρχικά στάδια της εκστρατείας του στη Γάζα, το Ισραήλ χρησιμοποίησε το Rekognition για να ταυτοποιήσει ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο στρατός ανέπτυξε επίσης τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να εντοπίσει άτομα που υποπτευόταν ότι ήταν μέλη της Χαμάς.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν αφενός ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί τεχνολογίες της Amazon για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Παλαιστινίων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και αφετέρου στο ότι τα δεδομένα που συλλέγει το Ισραήλ περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από τα πρόσωπα Παλαιστίνιων - όπως για παράδειγμα εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τα αρχεία αποδεικνύουν, επίσης, ότι οι δεσμοί μεταξύ της Amazon Web Services (AWS) και των IDF έγιναν στενότεροι σε μία περίοδο που το Ισραήλ κατηγορείται για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα – με διεθνείς οργανώσεις να κάνουν λόγο για γενοκτονία.

Το πρότζεκτ Νίμπους

Το θεμέλιο της σχέσης του Ισραήλ με την Amazon είναι μια σαρωτική σύμβαση του 2021 γνωστή ως πρότζεκτ Νίμπους.

Βάσει της συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η AWS και η Google παρέχουν υπηρεσίες cloud σε ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών και στρατιωτικών πελατών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σύμβαση πίσω από το πρότζεκτ Νίμπους περιέχει «ασυνήθιστους όρους» που απαγορεύουν στις αμερικανικές εταιρείες να περιορίσουν ή να αναστείλουν τη χρήση των υπηρεσιών cloud τους από την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό - ακόμη και αν το Ισραήλ παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο της του πρότζεκτ Νίμπους, η AWS άνοιξε νέα κέντρα δεδομένων στο Ισραήλ στις αρχές του 2023, επιτρέποντας στην ισραηλινή κυβέρνηση και στους στρατιωτικούς να μεταφέρουν δεδομένα από τους δικούς τους διακομιστές.

Μεγάλο ποσοστό δεδομένων μεταφέρθηκε, επίσης, από κέντρα δεδομένων της AWS στην Ιρλανδία.

Κεντρικό στοιχείο της σύμβασης Νίμπους ήταν η υποχρέωση της AWS να παρέχει στον ισραηλινό στρατό πρόσβαση σε έναν απομονωμένο χώρο εντός των κέντρων δεδομένων της στο Τελ Αβίβ, θωρακισμένο με ενισχυμένα ψηφιακά και φυσικά μέτρα ασφαλείας.

Η εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την AWS αντικατοπτρίζει τη «στροφή» του Ισραήλ σε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις τους όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, παρά την εκεχειρία που υπεγράφη με τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025.

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