Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

Στην ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».
  • Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, που επίσης έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση στο Ζεφύρι, θα κηδευτεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι και οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από εισπνοή καπνού.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου τους.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε πένθος και αναμένεται η παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού.
Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Στην ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού. Παράλληλα, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού αναμένεται να παρευρεθούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών.

hlias-balatsios.webp

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Κηφισιάς για Συντελεστές Δόμησης: Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

18:08ANNOUNCEMENTS

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης αποκαλύπτεται στο Game On powered by Allwyn

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν είναι κακή ιδέα» η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia – «Κανείς δεν απέδειξε ότι η ερωμένη του είναι κατάσκοπος»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στη Βομβάη: Ουίλιαμ και Κέιτ παίζουν κρίκετ στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε παρατηρήσει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερα αυτιά; Δείτε τι τους συμβαίνει

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Εργατικό ατύχημα για 68χρονο που έπεσε από σκαλωσιά

17:18LIFESTYLE

Βραβεία Grammy του 2027: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η Raye προηγείται με 11

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οδυσσέας Δήμας: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Πλαταριάς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αναπάντεχη τροπή: Η σύντροφος του Αμερικανού θρύλου του σερφ «έστησε» την άγρια δολοφονία του

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Στα χέρια καλεσμένοι σε ζωντανή τηλεοπτική πολιτική συζήτηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι ώρα κλείνουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

11:19LIFESTYLE

Χώρισαν Εύα Αντωνοπούλου - Παναγιώτης Αρκουμανέας μετά από 10 χρόνια γάμου

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ