Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

Snapshot Η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, που επίσης έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση στο Ζεφύρι, θα κηδευτεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι και οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από εισπνοή καπνού.

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου τους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε πένθος και αναμένεται η παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Στην ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού. Παράλληλα, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού αναμένεται να παρευρεθούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών.

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