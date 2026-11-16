Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Πλαταριάς - Βίντεο

Snapshot Στον κόλπο της Πλαταριάς σχηματίστηκε υδροστρόβιλος το πρωί της Δευτέρας 16/11.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο από την περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Το φαινόμενο αποτελεί ένδειξη ατμοσφαιρικής αστάθειας σε θαλάσσιες περιοχές. Snapshot powered by AI

Ένας ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στον κόλπο της Πλαταριάς, όπου σχηματίστηκε ένας υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που τραβήχτηκε από την Ηγουμενίτσα.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το thespro.gr, μπορεί κανείς να δει τη χαρακτηριστική χοάνη του υδροστρόβιλου να εκτείνεται από τα σύννεφα προς τη θάλασσα.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την εντυπωσιακή ένταση του φαινομένου, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της ατμοσφαιρικής αστάθειας πάνω από θαλάσσιες περιοχές.