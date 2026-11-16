Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

Snapshot Από την 1η Δεκεμβρίου επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία τα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Το σύστημα εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής θα αλλάξει και θα επιστρέψει στο παλιό σύστημα ανά τέσσερις ημέρες, λόγω υπερφόρτωσης μεγάλων νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για νέα αύξηση της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών από 13 σε 15 ευρώ, μετά την προηγούμενη αύξηση από 10 σε 13 ευρώ.

Οι εκλογές για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έχουν οριστεί για τις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Snapshot powered by AI

Το σύστημα εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής και οι δυσλειτουργίες που δεν επιλύθηκαν στα περίπου δύο χρόνια λειτουργίας του, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε τη Δευτέρα (16/11/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, Ματίνα Παγώνη, παρουσίασε την κατάσταση που έχει επιβαρύνει δυσανάλογα ορισμένα μεγάλα νοσοκομεία. Σύμφωνα με την ίδια, ο Άδωνις Γεωργιάδης συμφώνησε με την πρόταση του ΠΙΣ, να επιστρέψουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου στο παλιό σύστημα εφημέρευσης, ανά τέσσερις ημέρες, «γιατί τα νοσοκομεία ιδιαίτερα του κορμού, δεν αντέχουν άλλο τόσο κόσμο και τόση μεγάλη προσέλευση ασθενών», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Παγώνη. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον πρώτο καιρό της εφαρμογής του νέου συστήματος, που στόχο είχε τη μείωση της αναμονής στα Επείγοντα των μεγάλων νοσοκομείων, ήδη είχε επιδεινωθεί η πρωινή λειτουργία κάποιων νοσοκομείων, όπως το «Γεννηματάς», το «Λαϊκό» και το «Ιπποκράτειο», καθώς και το τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η αλλαγή των εφημεριών θα συντελεστεί μετά την 1η Δεκεμβρίου, αφού παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων του «Ευαγγελισμού».

Η δεύτερη δέσμευση που έδωσε ο κ. Γεωργιάδης στον ΠΙΣ, αφορά στην αύξηση της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε νέα αύξηση, από τα 13 στα 15 ευρώ, μετά την προηγούμενη αύξηση από τα 10 στα 13 ευρώ. «Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει και πιστεύω ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του» δήλωσε η κυρία Παγώνη.

Ως προς τα θεσμικά ζητήματα του ΠΙΣ, ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. «Συναντήθηκα με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της, καθώς και την κυρία Πρόεδρο, που διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο τους προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή εκλογών στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Θέλω αρχικά να τους ευχαριστήσω, γιατί συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της ηρεμίας, ώστε να προχωρήσουμε σε ομαλές, δημοκρατικές και ασφαλείς εκλογές.

»Δεύτερον, 1η Δεκεμβρίου αναμένουμε να ξαναμπούν σε λειτουργία τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, τα οποία επιτέλους ολοκληρώνονται. Με την επανένταξη του Ευαγγελισμού στην πρωινή εφημερία, θα προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα εφημεριών, με στόχο την αποσυμφόρηση ορισμένων μεγάλων νοσοκομείων που δέχονται αυξημένη πίεση. Εγώ δέχομαι όσα λέει η κυρία Πρόεδρος. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το Γεννηματάς, το Τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση με το σημερινό σύστημα εφημεριών. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Τις λεπτομέρειες θα τις εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».

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