Επιστροφή στη Βομβάη: Ουίλιαμ και Κέιτ παίζουν κρίκετ στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν

Η τριήμερη επίσκεψή τους στην Ινδία, ξεκίνησε με υπαίθριο αγώνα κρίκετ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Επιστροφή στη Βομβάη: Ουίλιαμ και Κέιτ παίζουν κρίκετ στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παίζει «γκάλι κρίκετ» στο Ballard Estate στη Βομβάη της Ινδίας, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ επισκέφθηκαν τη Βομβάη για τριήμερη περιοδεία, συμπεριλαμβανομένης της απονομής των βραβείων «Earthshot Prize».
  • Το ζευγάρι συμμετείχε σε αγώνα «gully cricket» στους δρόμους της Βομβάης, όπου συναντήθηκαν με τον θρύλο του κρίκετ Σαχίν Τεντουλκάρ.
  • Η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση στο κρίκετ, ενώ ο Ουίλιαμ αποκλείστηκε νωρίς στον αγώνα.
  • Ο Τεντουλκάρ επαίνεσε τις δεξιότητές τους και υποστήριξε το κίνημα «Earthshot» του πρίγκιπα.
  • Η επίσκεψη τονίζει τη σύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ινδίας μέσω του κρίκετ και την προώθηση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών στον αθλητισμό.
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Την Ινδία επισκέπτονται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψής του, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παραστούν στην απονομή των βραβείων «Earthshot Prize» του Ουίλιαμ την Τρίτη το βράδυ, προκειμένου να «αναδείξουν τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει τους ανθρώπους», όπως ανέφερε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψής τους, η υποδοχή που τους επεφύλαξαν ήταν ιδιαίτερα θερμή, και η βασιλική περιοδεία ξεκίνησε με έναν αγώνα κρίκετ δρόμου, στο Ballard Estate της Βομβάης, μια περιοχή γνωστή για τους αυτοσχέδιους αγώνες «gully cricket».

Μαθητές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους ελπίζοντας να δουν τους βασιλικούς επισκέπτες και τον αθλητικό τους ήρωα κατά την άφιξή τους .Μαθητές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους ελπίζοντας να δουν τους βασιλικούς επισκέπτες και τον αθλητικό τους ήρωα κατά την άφιξή τους. Υπογράφοντας αυτόγραφα και ποζάροντας για σέλφι μαζί με τον Τεντούλκαρ, ο Γουίλιαμ ρώτησε τους μαθητές: «Ο Σαχίν είναι ο αγαπημένος σας; Είναι σαν θεός ή βασιλιάς εδώ γύρω, έτσι δεν είναι;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσε ότι ήταν «τόσο υπέροχο» να βρίσκεται ξανά στη Βομβάη, μια δεκαετία μετά την τελευταία της επίσκεψη μαζί με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ – παραδέχτηκε όμως ότι χρειάζονται λίγη περισσότερη εξάσκηση όσον αφορά στο κρίκετ.

Το ζευγάρι εντυπωσιάστηκε από τη θερμή υποοδχή που δέχτηκε κατά την έναρξη της τριήμερης επίσκεψής του στην Ινδία, καθώς τους υποδέχτηκε ο Σαχίν Τεντουλκάρ, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες κρίκετ όλων των εποχών.

Μαθητές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους ελπίζοντας να δουν τους βασιλικούς επισκέπτες και τον αθλητικό τους ήρωα κατά την άφιξή τους. Υπογράφοντας αυτόγραφα και ποζάροντας για σέλφι μαζί με τον Τεντούλκαρ.

Sachin Tendulkar,Prince William,Catherine

Ο Ινδός παίκτης κρίκετ Σαχίν Τεντουλκάρ (αριστερά) συνομιλεί με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ballard Estate για να παίξουν «gully cricket» στη Βομβάη της Ινδίας, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026

AP /Rafiq Maqbool)

Το «Gully cricket» είναι μια ανεπίσημη εκδοχή του αθλήματος που παίζουν οι ντόπιοι της Βομβάης στους στενούς δρόμους και τα σοκάκια των κατοικημένων περιοχών, τα λεγόμενα «gullies», που διασχίζουν την πόλη.

Οι αγώνες ξεκινούν όπου υπάρχει χώρος, με αυτοσχέδια μπαστούνια και κανόνες που διαφέρουν από δρόμο σε δρόμο.

Ο Γουίλιαμ αποκλείστηκε στην τρίτη μπάλα της ημέρας από έναν μαθητή που έτρεξε με ορμή από το βόρειο άκρο του δρόμου.

Η πριγκίπισσα τα πήγε καλύτερα όταν μπήκε να χτυπήσει, χτυπώντας μια αργή μπαλιά εν μέσω επευφημιών από το πλήθος, οι οποίες ακούγονταν πάνω από τους ήχους της μπάντας τυμπανιστών «Swaranjali», ενισχύοντας την καρναβαλική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, υπέκυψε και αυτή σε μια καμπυλωτή μπαλιά του Ουίλιαμ με τον σύζυγό της να σηκώνει τα χέρια σε ένδειξη θριάμβου, αδιαφορώντας για την προοπτική να του κάνουν παρατήρηση αργότερα.

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Στο τέλος της επίσκεψης, ο Τεντούλκαρ – ο οποίος είχε παίξει επίσης κρίκετ με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Βομβάη το 2016 – δήλωσε στα βρετανικά ΜΜΕ ότι εντυπωσιάστηκε από τις δεξιότητές τους στο χτύπημα και εξήρε το κίνημα «Earthshot» του πρίγκιπα.

Το κρίκετ είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ινδία και εκατομμύρια άνθρωποι το παίζουν σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Σύμβουλοι της βασιλικής οικογένειας ανέφεραν ότι ο αγώνας επιλέχθηκε για να γιορτάσει το κοινό πάθος για το άθλημα, το οποίο συνδέει από καιρό το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία.

Το ζευγάρι συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους οργανώσεων που χρησιμοποιούν το κρίκετ για να υποστηρίξουν τους νέους και να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στον αθλητισμό.

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