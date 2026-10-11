Formula 1: Η Ρουάντα πλησιάζει σε Αφρικανικό Γκραν Πρι το 2030

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, αλλά όχι μέσω του Kyalami. Η Ρουάντα εμφανίζεται πλέον ως η ισχυρότερη υποψήφια για να φιλοξενήσει Γκραν Πρι από το 2030, με τις σχετικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Επίσημη ανακοίνωση από τη Formula 1 ή τη FIA δεν υπάρχει ακόμη, ωστόσο το project της Ρουάντα φαίνεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των προηγούμενων σχεδίων για αγώνα στη Νότια Αφρική.

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