Formula 1: Η Ρουάντα πλησιάζει σε Αφρικανικό Γκραν Πρι το 2030
Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Formula 1 θα επιστρέψει στην αφρικανική ήπειρο έπειτα από 37 χρόνια
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Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, αλλά όχι μέσω του Kyalami. Η Ρουάντα εμφανίζεται πλέον ως η ισχυρότερη υποψήφια για να φιλοξενήσει Γκραν Πρι από το 2030, με τις σχετικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Επίσημη ανακοίνωση από τη Formula 1 ή τη FIA δεν υπάρχει ακόμη, ωστόσο το project της Ρουάντα φαίνεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των προηγούμενων σχεδίων για αγώνα στη Νότια Αφρική.
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Formula 1: Η Ρουάντα πλησιάζει σε Αφρικανικό Γκραν Πρι το 2030
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