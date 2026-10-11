Τα νέα Dacia Sandero Stepway και Jogger Hybrid 155 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά το Sandero Stepway, το οποίο αποκτά για πρώτη φορά έκδοση full hybrid.
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- Η Dacia παρουσιάζει για πρώτη φορά το Sandero Stepway σε έκδοση full hybrid στην ελληνική αγορά.
- Τα νέα Sandero Stepway και Jogger διαθέτουν υβριδικό σύστημα κίνησης με συνολική ισχύ 155 ίππων.
- Οι εκδόσεις Hybrid 155 ενισχύουν την παρουσία της Dacia στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων.
- Τα δύο μοντέλα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, αλλά μοιράζονται το ίδιο υβριδικό σύστημα.
Η Dacia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων με τις νέες εκδόσεις Hybrid 155 των Sandero Stepway και Jogger, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες και στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για δύο μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, που χρησιμοποιούν το ίδιο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης με συνδυαστική απόδοση 155 ίππων.
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