Τα νέα Dacia Sandero Stepway και Jogger Hybrid 155 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Η Dacia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων με τις νέες εκδόσεις Hybrid 155 των Sandero Stepway και Jogger, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες και στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για δύο μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, που χρησιμοποιούν το ίδιο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης με συνδυαστική απόδοση 155 ίππων.

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