Η νέα BMW iX4 έχει αυτονομία έως 828 χιλιόμετρα

Η BMW παρουσίασε τη νέα iX4, την κουπέ εκδοχή της iX3 και το τρίτο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse μετά τις iX3 και i3. Η τεχνολογική βάση παραμένει κοινή με αυτή της iX3, με τις βασικές διαφοροποιήσεις να αφορούν τη γραμμή του αμαξώματος και τη διαμόρφωση του πίσω μέρους.

Η iX4 έχει μήκος 4,78 μέτρα, πλάτος 1,90 μέτρα και μεταξόνιο 2.900 χιλιοστών, ενώ το ύψος της είναι 160 εκατοστά, τέσσερα δηλαδή πιο χαμηλό από εκείνο της iX3. Το εμπρός μέρος διατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse, αλλά από τη μεσαία κολόνα και πίσω η οροφή χαμηλώνει προοδευτικά, καταλήγοντας σε μια μικρή ενσωματωμένη αεροτομή.

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