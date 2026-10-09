Με τη νέα Type 01 ξεχνάμε τις Jaguar που ξέραμε!

Πρόκειται για ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT, που δεν επιχειρεί απλώς να αντικαταστήσει κάποιο από τα προηγούμενα μοντέλα της μάρκας, αλλά να επαναπροσδιορίσει συνολικά τη θέση της στην αγορά.

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