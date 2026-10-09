Με τη νέα Type 01 ξεχνάμε τις Jaguar που ξέραμε!
Η Jaguar αποκάλυψε τη νέα Type 01, το μοντέλο με το οποίο ξεκινά ουσιαστικά μια εντελώς διαφορετική περίοδος στην ιστορία της.
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Πρόκειται για ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT, που δεν επιχειρεί απλώς να αντικαταστήσει κάποιο από τα προηγούμενα μοντέλα της μάρκας, αλλά να επαναπροσδιορίσει συνολικά τη θέση της στην αγορά.
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