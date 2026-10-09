Lexus και 1000 Miglia: Η Ελλάδα στα καλύτερά της
Υπάρχουν χειρότερα πράγματα από το να ξεκινάς κάτω από την Ακρόπολη με ένα κλασικό αυτοκίνητο και να έχεις μπροστά σου 1.200 χιλιόμετρα ελληνικών δρόμων.
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Ιδίως όταν η διαδρομή περιλαμβάνει Αρχαία Ολυμπία, Μυστρά, Καρδαμύλη, Πόρτο Χέλι και φινάλε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 είχε ακριβώς αυτή τη λογική και, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, τα αυτοκίνητα ήταν μόνο η μισή ιστορία.
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