AXUS eTERRON 9: Το pick-up περνά στην πρίζα
Ο εμπρός κινητήρας αποδίδει 125 kW και ο πίσω 200 kW, με το σύστημα να προτιμά στην καθημερινή οδήγηση τον πίσω άξονα.
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Μέχρι σχετικά πρόσφατα, αν έλεγες «μεγάλο τετρακίνητο pick-up», κάπου στο βάθος ακουγόταν ήδη ένας diesel να δουλεύει στο ρελαντί.
Το MAXUS eTERRON 9 έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα με μάλλον βίαιο τρόπο: δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, 442 ίπποι και 700 Nm ροπής.
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