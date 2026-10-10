AXUS eTERRON 9: Το pick-up περνά στην πρίζα

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, αν έλεγες «μεγάλο τετρακίνητο pick-up», κάπου στο βάθος ακουγόταν ήδη ένας diesel να δουλεύει στο ρελαντί.

Το MAXUS eTERRON 9 έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα με μάλλον βίαιο τρόπο: δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, 442 ίπποι και 700 Nm ροπής.

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