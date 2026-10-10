Stellantis: Πατέντα αποσύνδεσης της μπαταρίας σε περίπτωση φωτιάς

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πατέντα της Stellantis προβλέπει την πλήρη αποσύνδεση της μπαταρίας υψηλής τάσης από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.

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Stellantis: Πατέντα αποσύνδεσης της μπαταρίας σε περίπτωση φωτιάς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Stellantis κατέθεσε πατέντα για σύστημα πλήρους αποσύνδεσης της μπαταρίας υψηλής τάσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης.
  • Το σύστημα ενεργοποιείται μέσω ειδικού διακόπτη ταχείας απελευθέρωσης που μπορεί να χειριστεί ο οδηγός, επιβάτης ή διασώστης.
  • Μετά την αποσύνδεση της μεγάλης μπαταρίας, η συμβατική μπαταρία 12 Volt μπορεί προσωρινά να τροφοδοτήσει τον ηλεκτροκινητήρα ώστε το αυτοκίνητο να κινηθεί.
  • Η απομάκρυνση της μπαταρίας αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών ενός θερμικού επεισοδίου και στην απομάκρυνση της πηγής κινδύνου από το όχημα.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν η πατέντα θα εφαρμοστεί σε μοντέλο παραγωγής ή πόσο μεγάλη είναι η αυτονομία μετά την αποσύνδεση.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η ιδέα περιγράφεται σε πατέντα της FCA US με την ονομασία «High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle», η οποία δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα. Στόχος είναι να περιοριστούν οι συνέπειες ενός θερμικού επεισοδίου στην μπαταρία, απομακρύνοντας ουσιαστικά την πηγή του κινδύνου από το αυτοκίνητο.

Το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιείται από τον οδηγό, έναν επιβάτη ή ακόμη και από έναν διασώστη μέσω ειδικού διακόπτη ταχείας απελευθέρωσης. Με την ενεργοποίησή του, η μπαταρία υψηλής τάσης αποσυνδέεται πρώτα ηλεκτρικά και στη συνέχεια μηχανικά από το πλαίσιο.

Η Stellantis εξετάζει διάφορους τρόπους για την απελευθέρωσή της, από ειδικά τμήματα του πλαισίου που μετακινούνται μέχρι πυροτεχνικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης περισσότερων από ενός διακοπτών ενεργοποίησης, για παράδειγμα μέσα στην καμπίνα και στον χώρο αποσκευών, ώστε το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομο που βρίσκεται εκτός του αυτοκινήτου.

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Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τι συμβαίνει μετά την απομάκρυνση της μεγάλης μπαταρίας. Σύμφωνα με την πατέντα, η συμβατική μπαταρία 12 Volt θα μπορούσε να τροφοδοτήσει προσωρινά τον ηλεκτροκινητήρα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί για μικρή απόσταση και να απομακρυνθεί από τη μεγάλη μπαταρία και τον κίνδυνο που αυτή εγκυμονεί.

Δεν διευκρινίζεται πόσο μακριά θα μπορούσε να κινηθεί το αυτοκίνητο ούτε αν η συγκεκριμένη τεχνολογία προορίζεται πράγματι για μοντέλο παραγωγής. Όπως συμβαίνει με κάθε πατέντα, η κατοχύρωση μιας ιδέας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα περάσει στην παραγωγή, δείχνει όμως έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης ενός από τα δυσκολότερα ζητήματα ασφαλείας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

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