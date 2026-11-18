Snapshot Ο πρώην δήμαρχος Μπάτλερ, Γουέσλι Ντίνγκους, κρίθηκε ένοχος για διατάραξη της δημόσιας τάξης λόγω ηδονοβλεψίας που αφορούσε ανήλικη.

Η ανήλικη τοποθέτησε κρυφή κάμερα που κατέγραψε τον Ντίνγκους να μυρίζει τα εσώρουχά της σε δύο περιπτώσεις.

Ο Ντίνγκους αποδέχθηκε ελαφρύτερες κατηγορίες και καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή και επιτήρηση για ένα έτος.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την αστυνομία και τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

Ο Ντίνγκους παραιτήθηκε από τη θέση του δημάρχου μετά την πίεση και τη δημόσια κατακραυγή. Snapshot powered by AI

Ο πρώην δήμαρχος Μπάτλερ στο Οχάιο, Γουέσλι Ντίνγκους, κρίθηκε ένοχος για δύο αδικήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης, μετά από κατηγορίες που σχετίζονταν με ηδονοβλεψία. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν κάμερα κατέγραψε τον ίδιο να μυρίζει εσώρουχα ανήλικης, γεγονός που οδήγησε στην ποινική του δίωξη.

Την ημέρα έναρξης της δίκης, ο Ντίνγκους αποδέχθηκε τις ελαφρύτερες κατηγορίες, αποφεύγοντας έτσι την κύρια κατηγορία της ηδονοβλεψίας. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή και επιτήρηση για ένα έτος, δίνοντας έμφαση στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς του.

Η ανήλικη, υποψιαζόμενη την παρουσία του Ντίνγκους στο δωμάτιό της, τοποθέτησε κρυφή κάμερα ασφαλείας. Στις 13 Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν στο σχολείο, ειδοποιήθηκε για κίνηση στο δωμάτιό της.

Η εξέταση του βίντεο αποκάλυψε ότι ο πρώην δήμαρχος είχε εισέλθει και μυρίζε τα εσώρουχά της. Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και την επόμενη ημέρα, αυξάνοντας τις ενδείξεις εναντίον του.

Η υπόθεση διερευνήθηκε ενδελεχώς από την αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

Στις 23 Φεβρουαρίου, ο Ντίνγκους υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του δημάρχου, ύστερα από την έντονη πίεση και τη δημόσια κατακραυγή.