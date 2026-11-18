Για περισσότερα από 70 χρόνια, 61 τόνοι ασημιού παρέμεναν κρυμμένοι στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. Όλο αυτό το πολύτιμο υλικό βρισκόταν στο ναυάγιο ενός βρετανικού εμπορικού πλοίου, του SS Gairsoppa, το οποίο είχε βυθιστεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 2012-13, η εταιρεία υποβρύχιων ερευνών Odyssey Marine Exploration εντόπισε και ανέσυρε σχεδόν το σύνολο του πολύτιμου μετάλλου που μετέφερε το πλοίο στα αμπάρια του.

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