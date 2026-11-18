Η Νότια Αφρική έθεσε σε κίνηση ένα εμπορευματικό τρένο μήκους 7,6 χιλιομέτρων, αποτελούμενο από 696 βαγόνια. Ο συρμός ολοκλήρωσε μια δοκιμαστική διαδρομή περίπου 860 χιλιομέτρων και κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2026 στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τον κόλπο Σαλντάνα, στη δυτική ακτή της χώρας, με την μεταλλευτική περιοχή του Βόρειου Ακρωτηρίου. Το ταξίδι διήρκεσε δύο ημέρες και επέτρεψε να ελεγχθεί η συμπεριφορά ενός σιδηροδρομικού σχηματισμού αυτών των διαστάσεων.

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