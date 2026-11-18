Snapshot Συνελήφθη 29χρονος στο Ναύπλιο, ο οποίος είχε αποδράσει από τις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας στις 28 Ιουλίου.

Ο άνδρας εξέτιε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κλοπή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Μετά τη σύλληψή του, διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, ο οποίος είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας στις 28 Ιουλίου.

Ο ανωτέρω, ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα, εκτίοντας ποινή φυλάκισης -1- έτους, για το αδίκημα της κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

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