Ναύπλιο: Συνελήφθη δραπέτης των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας
Ο 29χρονος είχε αποδράσει από το σωφρονιστικό κατάστημα στα μέσα του καλοκαιριού
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- Συνελήφθη 29χρονος στο Ναύπλιο, ο οποίος είχε αποδράσει από τις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας στις 28 Ιουλίου.
- Ο άνδρας εξέτιε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κλοπή.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
- Μετά τη σύλληψή του, διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.
Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, ο οποίος είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας στις 28 Ιουλίου.
Ο ανωτέρω, ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα, εκτίοντας ποινή φυλάκισης -1- έτους, για το αδίκημα της κλοπής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.
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