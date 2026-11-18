Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο Viking Vela έδεσε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Το πλοίο μετέφερε 949 επιβάτες, που επισκέφθηκαν την πόλη των Χανίων.

Το Viking Vela ήρθε από το λιμάνι της Σαντορίνης και αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα για το Ναύπλιο.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα στενά των Χανίων και να απολαύσουν την τοπική ομορφιά. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η άφιξη επισκεπτών κρουαζιέρας στα Χανιά, με σχεδόν χίλια άτομα να βρίσκονται σήμερα στα Χανιά, μέσω του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Viking Vela που έδεσε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zapranews.gr, το κρουαζιερόπλοιο έφτασε στην Κρήτη, από το λιμάνι της Σαντορίνης και αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα για το Ναύπλιο.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο συνολικά μεταφέρει 949 επιβάτες, οι οποίοι θα βρεθούν στην πόλη και θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν βόλτα στα στενά της και να απολαύσουν τις ομορφιές της.