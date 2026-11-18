Snapshot Την Τρίτη, οι περισσότερες πρωινές εκπομπές σημείωσαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης σύμφωνα με τη Nielsen.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 8,9% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 12% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA 9,6% και 8,5% αντίστοιχα.

Η εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR σημείωσε 5,9% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» είχαν 16,4% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Live You» σημείωσε 16,8% και 9,8% αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

«Μαύρα» μαντάτα έφεραν στα στελέχη και στους παρουσιαστές των καναλιών τα ραβασάκια της Nielsen. Χθες Τρίτη, οι περισσότερες εκπομπές της πρωινής ζώνης κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλές πτήσεις και ο προβληματισμός -για την κατάσταση που διαμορφώνεται- είναι έντονος.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 8,9% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι», στο MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 9,6% στο σύνολο και 8,5% στους τηλεθεατές 18-54. «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, περιορίστηκε στο 5,9% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού.

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» έκαναν τη διαφορά στο σύνολο σημειώνοντας 16,4%. Στο δυναμικό κοινό βρέθηκαν στο 8,9%. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 16,8% και 9,8% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», έκανε 9,6% και 3,5%.

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