Τηλεθέαση: «Βροχή» από μονοψήφια στην πρωινή ζώνη
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Τρίτης
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- Την Τρίτη, οι περισσότερες πρωινές εκπομπές σημείωσαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης σύμφωνα με τη Nielsen.
- Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 8,9% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.
- Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 12% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA 9,6% και 8,5% αντίστοιχα.
- Η εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR σημείωσε 5,9% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό.
- Στο ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» είχαν 16,4% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Live You» σημείωσε 16,8% και 9,8% αντίστοιχα.
«Μαύρα» μαντάτα έφεραν στα στελέχη και στους παρουσιαστές των καναλιών τα ραβασάκια της Nielsen. Χθες Τρίτη, οι περισσότερες εκπομπές της πρωινής ζώνης κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλές πτήσεις και ο προβληματισμός -για την κατάσταση που διαμορφώνεται- είναι έντονος.
Χαρακτηριστικά, η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 8,9% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι», στο MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 9,6% στο σύνολο και 8,5% στους τηλεθεατές 18-54. «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, περιορίστηκε στο 5,9% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού.
Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» έκαναν τη διαφορά στο σύνολο σημειώνοντας 16,4%. Στο δυναμικό κοινό βρέθηκαν στο 8,9%. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 16,8% και 9,8% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», έκανε 9,6% και 3,5%.