Snapshot Το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον ALPHA σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 13,8% στο δυναμικό κοινό χθες Δευτέρα.

Ο «Τροχός της τύχης» στο STAR κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 12,1% στο κοινό 18-54.

Το «Chase» στο MEGA σημείωσε 13% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγειρικό πρότζεκτ «Κάτι ψήνεται» στον ΑΝΤ1 είχε 10,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» στο ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 6,7% στο κοινό 18-54. Snapshot powered by AI

Στην απογευματινή ζώνη των σταθμών, τα παιχνίδια πρωταγωνιστούν και δίνουν τη δική τους μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Χθες Δευτέρα, το «Deal» στον ALPHA σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 13,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Τροχός της τύχης», στο STAR, ένα από τα διαχρονικότερα φορμάτ, βρέθηκε στο 14,8% του συνόλου και στο 12,1% των τηλεθεατών 18-54. Στο MEGA, το «Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, κράτησε παρέα στο 13% του συνόλου και στο 14% του δυναμικού κοινού.

Απέναντι από τα τηλεπαιχνίδια βρίσκονται φορμάτ, εκπομπές και σειρές. Στον ΑΝΤ1, χθες, το πρότζεκτ μαγειρικής «Κάτι ψήνεται» έκανε 10,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Η ενημερωτική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», στο OPEN, έκανε 7,5% και 3,6% αντίστοιχα. Η σειρά «Κουτσουπιές», στην ΕΡΤ1, κέρδισε 4,2% στο σύνολο και 1,9% στους τηλεθεατές 18-54.

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