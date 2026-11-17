Τηλεθέαση: Ποιο τηλεπαιχνίδι επιλέγει το κοινό στην απογευματινή ζώνη
Τι ποσοστά καταγράφουν τα δημοφιλή τηλεπαιχνίδια της TV
Snapshot
- Το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον ALPHA σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 13,8% στο δυναμικό κοινό χθες Δευτέρα.
- Ο «Τροχός της τύχης» στο STAR κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 12,1% στο κοινό 18-54.
- Το «Chase» στο MEGA σημείωσε 13% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό.
- Το μαγειρικό πρότζεκτ «Κάτι ψήνεται» στον ΑΝΤ1 είχε 10,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό.
- Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» στο ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 6,7% στο κοινό 18-54.
Στην απογευματινή ζώνη των σταθμών, τα παιχνίδια πρωταγωνιστούν και δίνουν τη δική τους μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Χθες Δευτέρα, το «Deal» στον ALPHA σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 13,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Τροχός της τύχης», στο STAR, ένα από τα διαχρονικότερα φορμάτ, βρέθηκε στο 14,8% του συνόλου και στο 12,1% των τηλεθεατών 18-54. Στο MEGA, το «Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, κράτησε παρέα στο 13% του συνόλου και στο 14% του δυναμικού κοινού.
Απέναντι από τα τηλεπαιχνίδια βρίσκονται φορμάτ, εκπομπές και σειρές. Στον ΑΝΤ1, χθες, το πρότζεκτ μαγειρικής «Κάτι ψήνεται» έκανε 10,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Η ενημερωτική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», στο OPEN, έκανε 7,5% και 3,6% αντίστοιχα. Η σειρά «Κουτσουπιές», στην ΕΡΤ1, κέρδισε 4,2% στο σύνολο και 1,9% στους τηλεθεατές 18-54.