Snapshot Η λέξη «human» επιλέχθηκε λέξη της χρονιάς 2026 από το Cambridge Dictionary, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στην αντίληψη της ανθρώπινης φύσης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το τι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τις μηχανές, όπως η συνείδηση, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση.

Η αυξημένη χρήση όρων όπως «human-made» και «human author» δείχνει την ανάγκη διαχωρισμού του ανθρώπινου έργου από αυτό που παράγεται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος «FOBO» περιγράφει τον φόβο επαγγελματικής απαξίωσης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξετάζονται και νέοι όροι όπως «agent» και «dusking» για προσθήκη στο λεξικό. Snapshot powered by AI

Το επίθετο «human» (ανθρώπινος) ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2026 από το βρετανικό λεξικό Cambridge Dictionary, σε μια περίοδο κατά την οποία η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα τι είναι αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τις μηχανές.

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του λεξικού, η επιλογή αποτυπώνει τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη φύση. Καθώς οι δυνατότητες των μηχανών εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, τα όρια ανάμεσα στις ανθρώπινες και τις τεχνητές ικανότητες γίνονται ολοένα λιγότερο ευδιάκριτα.

Το Cambridge Dictionary ορίζει το «human» ως επίθετο που περιγράφει ιδιότητες, αδυναμίες και συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές.

Η Φραντσέσκα Γούντγουορντ, λεξικογράφος του Cambridge Dictionary, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η συγκεκριμένη λέξη αποτυπώνει το «πνεύμα της εποχής» για το 2026.

Όπως σημείωσε, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις για τους πιθανούς κινδύνους της, έχει εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα. Την ίδια στιγμή, η προοπτική αντικατάστασης εργαζομένων σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας.

«Ο κόσμος στ' αλήθεια διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναζήτηση των διαφορών ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές

Οι λεξικογράφοι του Cambridge καταγράφουν αυξημένη χρήση εκφράσεων όπως «human-made» («φτιαγμένο από άνθρωπο») και «human author» («ανθρώπινος δημιουργός»), οι οποίες χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν το ανθρώπινο έργο από το περιεχόμενο που παράγεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, επισημαίνει ότι η αντίληψη της κοινωνίας για την ανθρώπινη φύση βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών.

Όπως εξηγεί, η κοινωνία προσπαθεί να κατανοήσει τι διαφοροποιεί τον ανθρώπινο νου από την τεχνητή νοημοσύνη και τα έμβια όντα από τις μηχανές που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται ερωτήματα για το κατά πόσο η συνείδηση, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τις μηχανές.

Οι άλλες λέξεις που ξεχώρισαν το 2026

Ανάμεσα στις λέξεις που εξετάστηκαν για τον τίτλο της χρονιάς ήταν και το «agent», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη.

Παράλληλα, το Cambridge Dictionary εξετάζει την προσθήκη του όρου «FOBO», ακρωνύμιο της φράσης «fear of becoming obsolete» (φόβος επαγγελματικής απαξίωσης). Ο όρος περιγράφει την ανησυχία ότι κάποιος μπορεί να καταστεί επαγγελματικά ξεπερασμένος ή να χάσει τη δουλειά του εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ακόμη λέξη που ενδέχεται να αποκτήσει θέση στο λεξικό είναι το «dusking». Περιγράφει την πρακτική της παρακολούθησης του ηλιοβασιλέματος, καθώς το φως της ημέρας δίνει τη θέση του στο σκοτάδι, με στόχο τη χαλάρωση και την ψυχική αποφόρτιση.

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